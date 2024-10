Pronto soccorso Tracker è il nuovo sistema sviluppato da Liguria Digitale che permette a familiari e amici di monitorare il percorso di un paziente in pronto soccorso direttamente sul proprio telefonino, pc o tablet. PS Tracker è sia integrato nella app Salute Simplex, insieme a tutti i servizi sanitari digitali a disposizione del cittadino, sia consultabile attraverso il sito pstracker.regione.liguria.it.

L’utilizzo è semplice: al momento dell’accesso in ospedale, il paziente riceve un codice univoco per accedere al servizio, formato da una lettera e sei cifre, oltre alle istruzioni da inviare a chi si desidera monitori la propria permanenza in pronto soccorso.

Familiari e amici possono così ricevere aggiornamenti costanti sull’area del pronto soccorso nella quale il paziente si trova, il codice colore di priorità che gli è stato assegnato, le prestazioni a cui il paziente viene sottoposto, lo stato di trattamento, ovvero in che fase del percorso si trova il paziente (es: in attesa di valutazione medica, presa in carico, dimesso, ricoverato eccetera…)

Il servizio, che al momento sarà disponibile in via sperimentale da martedì 5 novembre all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova ma predisposto per l’estensione a tutti gli ospedali della Liguria, permette a chi si trova in ospedale, non solo di decidere chi potrà seguire la sua permanenza in pronto soccorso, ma anche di non doversi preoccupare di avvisare o informare in prima persona i propri cari. Inoltre, consente di ridurre o azzerare gli spostamenti fisici e migliora l’assistenza ai pazienti perché medici e infermieri non devono sottrarre tempo al loro lavoro per informare i familiari sulle condizioni dei loro congiunti.

Ps Tracker si aggiunge ai canali d’informazione già presenti, senza sostituirli, e in caso si debba raggiungere la struttura ospedaliera fornisce le indicazioni stradali attraverso la geolocalizzazione. Per chi ha già installato l’app Salute Simplex, PS Tracker comparirà automaticamente nell’elenco dei servizi disponibili. Nel caso non fosse presente, basterà aggiornare la app all’ultima versione.

Il percorso di pronto soccorso di un paziente si ritiene concluso (e quindi la app PS Tracker interrompe gli aggiornamenti) quando si verifica uno dei seguenti casi: abbandono spontaneo prima della visita medica, abbandono spontaneo dopo visita medica, il paziente viene ricoverato

il paziente rifiuta il ricovero, il paziente viene dimesso.

Il monitoraggio seguirà il paziente per tutta la durata della sua permanenza in pronto soccorso; poi, per motivi di privacy i dati verranno cancellati dopo 4 ore. In caso di dimissioni serali o notturne (fra le 20 e le 6) gli aggiornamenti resteranno visibili fino alle ore 10 del mattino successivo: in questo modo durante la notte chi è in attesa di informazioni non rischia di perdere eventuali notizie sul percorso del proprio congiunto.

In alcuni casi particolari, come il passaggio in codice rosso o nero, gli aggiornamenti si chiuderanno con la comparsa di un messaggio, con numero telefonico di riferimento, che invita a contattare il personale sanitario.

Il codice univoco di accesso non viene fornito a pazienti minorenni, a quelli impossibilitati a rilasciare il consenso informato, a chi arriva in codice rosso ma anche a chi viene inserito nel cosiddetto percorso rosa per possibili violenze di genere (in questo caso, il servizio si interrompe per tutelare la privacy del paziente e contestualmente permettere all’ospedale di attivare i protocolli previsti per questo tipo di situazioni).

Condizione essenziale per attivare il servizio è che il paziente entrato in pronto soccorso fornisca il consenso informato in materia di privacy.