Ottanta insegne, 11 nuovi ingressi e un premio speciale in Liguria nella Guida del Gambero Rosso “Ristoranti d’Italia 2025” . Unica eccellenza e grande riconferma sono i Tre Gamberi de La Brinca di Ne (Genova), dove vengono valorizzati carni, ortaggi e frutti locali, fino alla riscoperta di grani dimenticati come saragolla e tosella.

Il premio speciale Tradizione Futura, con Inalpi se lo aggiudica Daniele Rebosio di Hostaria Ducale a Genova, la cui notevole tecnica acquisita presso i grandi maestri in Italia, Francia e Spagna viene messa al servizio di piatti che per protagonista hanno la Liguria, Genova, anzitutto.

I nuovi ingressi

Ristorante Equilibrio a Dolcedo (Imperia)

A Grillo Restaurant & Wine a Imperia

Essentiae Bistrot e Ristorante a Lerici (La Spezia)

Federico Lanteri all’Osteria Martini a Pigna (Imperia)

Soul a Sanremo (Imperia)

Rondò a Sarzana (La Spezia)

Scrap a Savona

E i genovesi

7 Sensi Cucina Decontaminata a Genova

Le Cicale in Trattoria a Genova

Antica Osteria della Collina by Illume a Genova

Osteria della Foce a Genova

Le migliori cucine

Il Marin di Eataly a Genova, annesso al complesso di Eataly ma con vita a sé è considerato uno dei migliori ristoranti della città. Il merito è il grande lavoro di Marco Visciola che affina costantemente le tecniche di cucina, in particolare la frollatura del pesce e l’utilizzo di ogni sua parte, puntando sempre più sulla valorizzazione dei tanti ingredienti che offre il territorio, mare e entroterra.

Balzi Rossi a Ventimiglia; luogo storico della ristorazione di alta qualità in Liguria ha trovato nuova vita con l’arrivo di Enrico Marmo, che ha portato il suo dinamismo, il suo istinto selvaggio e la sua capacità di lavorare su registri vari. Nota per la notevole cantina.

Orto by Jorg Giubbani a Moneglia (Genova), apprezzato anche come Forchetta Verde. All’interno del boutique hotel Villa Edera e La Torretta, una tavola accogliente la cui proposta prende il via dall'”orto” dell’insegna. O, meglio, dagli orti, dove diverse sono le aree coltivate in bio (erbe aromatiche, agrumi, frutti, ortaggi oltre a vigneto e oliveto) da cui Jorg Giubbani attinge per realizzare una cucina che è un omaggio ai sapori della Liguria.

Lo smile per il Miglior Rapporto Qualità Prezzo va invece alla Loggia di Camogli (Genova). Come recita l’insegna, La Loggia propone una “cucina tipica genovese” di terra scandita da un menu breve, le cui variazioni assecondano il cambio delle stagioni. Cantina in linea.

Sono 2.425 i locali censiti in Italia dalla Guida, tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot, locali internazionali. 400 le novità che debuttano quest’anno. Le principali tendenze che emergono nella nuova Guida Ristoranti d’Italia 2025 riguardano Ristoranti che si reinventano bistrot, trattorie che abbracciano lo stile contemporaneo, enoteche che sperimentano nuovi concept culinari: il mondo della ristorazione sta vivendo una metamorfosi che riflette un cambiamento profondo nel modo in cui gli italiani vivono l’esperienza culinaria fuori casa. Un’esperienza sempre più influenzata da ritmi di vita frenetici e dall’onnipresenza della tecnologia che riduce la capacità attentiva.

La classifica completa è nel pdf allegato a questo link