Da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024, più di 30 luoghi di Genova ospitano la ventiduesima edizione del Festival della Scienza, il cui programma è composto da 248 eventi articolati in 90 conferenze, 108 laboratori, 15 mostre, 7 spettacoli e 28 eventi speciali. In 11 giorni, la manifestazione coinvolge oltre 280 scienziati e personalità illustri italiani e stranieri e oltre 200 tra enti, associazioni, aziende e editori che hanno partecipato alla composizione del programma. Altri 41 eventi fanno parte della sezione Extra Festival, un’offerta aggiuntiva per il pubblico del Festival.

La parola chiave scelta per l’edizione 2024, Sfide, fa da filo conduttore al programma, i cui temi spaziano dall’emergenza climatica alla sostenibilità ambientale, dal consumo e reperibilità dell’acqua e dell’energia alla salute e alla cura, dalle nuove tecnologie alla robotica e dagli algoritmi dell’intelligenza artificiale e dei metodi computazionali al legame con le arti e la società.

Un festival che ogni anno si rinnova nei contenuti ma che conferma il format vincente, con l’obiettivo di raccontare la scienza in modo affidabile, innovativo e coinvolgente. A pochi giorni dall’inizio della manifestazione, sono 90 mila le prenotazioni e 25mila gli studenti in arrivo al Festival da Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Lazio, Umbria, Puglia e Sicilia. Inoltre, è previsto l’arrivo di classi anche da Spagna e Svezia. Su festivalscienza.it è possibile acquistare biglietti, abbonamenti e prenotazioni.

Il Festival si apre giovedì 24 ottobre a partire dal mattino con l’avvio degli oltre 100 laboratori e l’apertura delle 15 mostre, mentre alle 16.30 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale è in programma l’inaugurazione ufficiale alla presenza del presidente Massimo Nicolò, del presidente del Consiglio Scientifico Carlo Ferdeghini, della presidente del comitato di programmazione Francesca Messina, della direttrice Fulvia Mangili, delle istituzioni cittadine e di tutte le realtà che compongono la manifestazione. Alle 18 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, è prevista la lectio magistralis del matematico Alfio Quarteroni Il battito della matematica. L’accademico pluripremiato, fondatore del Mox del Politecnico di Milano e attualmente direttore della scuola politecnica di Losanna, torna al Festival per presentare il simulatore iHeart, un modello matematico che riproduce per la prima volta la funzionalità completa del cuore umano, sviluppato anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. L’incontro è a ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione su festivalscienza.it. A seguire, si tiene l’evento speciale Opening Festival, una novità della ventiduesima edizione, in cui tre luoghi simbolo della manifestazione aprono gratuitamente le porte per offrire alla cittadinanza un assaggio dell’evento, raccontato direttamente da chi il Festival lo compone. Giovedì 24 ottobre, dalle ore 20.30 alle 22.30, infatti, il pubblico potrà accedere liberamente a Palazzo Ducale (Sala del Munizioniere e Loggia degli Abati), Palazzo della Borsa e Piazza delle Feste e avere un’anteprima degli eventi del Festival al loro interno, dialogando direttamente con chi ha progettato le attività.

Il programma del Festival è disponibile sul sito www.festivalscienza.it.