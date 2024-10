Dodici giorni di conferenze, mostre, laboratori, spettacoli ed eventi speciali: è ai nastri di partenza il Festival della Scienza, che si terrà a Genova dal 24 ottobre al 3 novembre. Anche quest’anno Leonardo sarà sponsor della kermesse, di cui condivide l’impegno per rendere la scienza accessibile a tutti. Proprio per questo partecipa al Festival anche Fondazione Leonardo, ente del terzo settore che sin dalla sua costituzione si propone come punto di riferimento nel campo della divulgazione scientifica.

Leonardo – che impiega tra Genova e La Spezia circa 3.000 addetti altamente specializzati e ospita nel capoluogo ligure anche i suoi Innovation Labs dedicati a Intelligenza Artificiale, deep digital technologies, digital twin, quantum computing e robotica – conferma il suo sostegno al Festival della Scienza supportando in particolare alcune iniziative mirate ad avvicinare donne e giovani al mondo delle discipline Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics).

Le iniziative di Leonardo per il Festival della Scienza 2024

Raccontare le Stem ai giovani (evento organizzato in collaborazione con Fondazione Leonardo)

24 ottobre, ore 10:30 – Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

Come si diventa influencer di argomenti Stem? La risposta è semplice: innanzitutto, studiando! La parola a chi, dell’amore per le discipline Stem e per la divulgazione, ne ha fatto prima una passione e un percorso di studi e, poi, una professione. La fisica Virginia Benzi e il matematico Elia Bombardelli, che gestiscono canali di divulgazione seguiti da decine di migliaia di persone, ci ispireranno grazie alle loro storie personali, mentre il filosofo Luciano Floridi, in collegamento video, ci aiuterà a esplorare possibili nuovi percorsi educativi che sfruttano il potenziale della digitalizzazione. Durante l’evento, moderato da Ilaria Iacoviello responsabile del settore Education di Fondazione Leonardo, sarà proiettato anche il trailer di “A scuola di Stem”, un progetto innovativo che dal 25 settembre Fondazione Leonardo porta avanti insieme a Edulia Treccani per coniugare educazione e digitalizzazione con il fine di rendere le Stem più accessibili.

Maggiori informazioni sugli speaker: Raccontare le Stem ai giovani | Festival della Scienza

Maggiori informazioni sul progetto “A Scuola di Stem”: A scuola di Stem: lezioni online gratuite su tecnologia e scienza | Education | Fondazione Leonardo

Oltre la fisica: divulgare le Stem al femminile (evento organizzato in collaborazione con Fondazione Leonardo)

2 novembre, ore 16:00 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Essere donna, nelle Stem, può essere ancora oggi un’esperienza costellata di difficoltà. In una vivace intervista con Ilaria Iacoviello, la fisica e scrittrice Gabriella Greison condividerà la sua esperienza, raccontando il percorso che l’ha portata a diventare uno dei volti più noti della divulgazione scientifica italiana. Ci aspetta un dialogo ricco di spunti, per riflettere sull’importanza di ispirare le nuove generazioni di donne a intraprendere carriere nelle Stem, promuovendo una scienza inclusiva e aperta. Maggiori informazioni sugli speaker: Oltre la fisica: divulgare le Stem al femminile | Festival della Scienza

Coding Adventure – laboratorio a cura di Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Informatica Bioingegneria Robotica e Ingegneria dei Sistemi)

24 ottobre – 3 novembre -Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis

Un percorso di introduzione al coding rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni, che potranno applicare un approccio computazionale a problemi che vanno risolti scrivendo un programma, proprio come chi lo fa ogni giorno nel proprio lavoro. Maggiori informazioni e orari: Coding Adventure | Festival della Scienza