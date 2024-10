Il Comune di Chiavari ha organizzato per domenica 27 ottobre una serie di eventi per valorizzare il territorio e promuovere il patrimonio olivicolo locale.

Ecco il programma.

Appuntamento alle 9 presso lo Iat, in via Cittadella 1, per la visita guidata a due uliveti a Ri Alto percorrendo il sentiero delle 5 Torri (in caso di maltempo verrà effettuata una visita guidata della città); dalle 10 alle 12 “ Arte en plein air tra gli uliveti” in collaborazione con l’Ass. Culturale “L’Agave”.

Alle 14.30, da piazza N.S. dell’Orto partirà un pullman per accompagnare i partecipanti a una seconda visita, con degustazione di olio, presso l’Azienda Agricola di Solari Massimo. Nel tardo pomeriggio, alle 18, la sala consiliare del Comune di Chiavari ospiterà un incontro dedicato all’olivicoltura con la premiazione del Concorso “Miglior Uliveto”.

Dal 16 al 21 Novembre, presso la sala della Torre Civica, verrà allestita la mostra “Impronte d’Olio”, in collaborazione con l’Ass. Culturale L’Agave.

La partecipazione è gratuita. info – prenotazioni: entro le ore 12 del 25 ottobre 2024, al numero 0185-365460.