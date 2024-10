Nelle ultime ore un temporale, dopo aver colpito la città di Genova, si è prima spostato sul Levante genovese, area su cui ha insistito per oltre un’ora, e ora è in movimento verso Est, con precipitazioni che sono state molto intense tra il capoluogo e il promontorio di Portofino, in particolare tra Sant’Ilario, Sori e Recco.

A Sant’Ilario sono caduti 81,6 mm di pioggia in un’ora. Il maltempo si è spostato sul Tigullio.

Il temporale ha coinvolto anche il primo entroterra. A causa delle piogge, attorno alle 15 si registravano livelli in aumento sui corsi d’acqua minori, con diverse esondazioni localizzate, in particolare sui rii della alta Val Bisagno, del levante genovese, delle aree tra Pieve Ligure e Avegno e nell’ultima ora anche in quelli del Tigullio.

Il Bisagno a Genova è in crescita, si attende nella prossima ora il passaggio della piena alla foce, in alveo.

Si sono verificate frane e smottamenti diffusi, tra cui si segnala una frana in via della Rovare a Genova, in zona San Fruttuoso, e una in via Brusinetti (zona Voltri), che ha portato all’ evacuazione di due famiglie.

Per le prossime ore si prevede l’insistenza di fenomeni temporaleschi sul centro levante della regione, con precipitazioni localmente molto intense.

Il Comune di Genova intanto comunica che tecnici di Aster stanno mettendo in sicurezza il tratto di via delle Rovare, a San Fruttuoso, colpito da una frana. Lo smottamento ha interessato un terreno privato: gli amministratori sono già stati contattati per procedere al ripristino definitivo.

Diversa la situazione in via Brusinetti, sulle alture di Fabbriche, dove una frana ha isolato tre abitazioni: sul posto Protezione Civile e Aster. Una persona ha scelto in autonomia il trasferimento in albergo, mentre le altre famiglie restano nelle loro case raggiungibili attraverso un sentiero alternativo pedonale. I tecnici al lavoro per decidere il da farsi. L’area interessata dallo smottamento non fa parte del Demanio comunale.

Buone notizie da via Acquasanta, regolarmente riaperta al transito veicolare e pedonale dopo la frana avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. I lavori di messa in sicurezza sono stati eseguiti nella giornata di ieri da una ditta incaricata dal Comune di Genova tramite gli Accordi Quadro, dopo un primo intervento di Aster per la rimozione del materiale precipitato su strada.