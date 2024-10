In vista dell’evento Red Bull Cerro Abajo, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre, il Comune di Genova ha approvato alcune integrazioni alle modifiche per la viabilità.

Durante le due giornate di gara sarà consentito, nel corso di tutta la manifestazione, il transito pedonale dei residenti da o per la propria abitazione, fino al punto più vicino del confine della zona oggetto del tracciato di gara, garantendo l’incolumità fisica dei medesimi durante il tragitto.

L’organizzazione ha predisposto un servizio dedicato ai cittadini con uno staff lungo tutto il tracciato, che si adopererà per informare tutti ogniqualvolta se ne presentasse l’esigenza. Resta inteso che tutti i residenti dovranno sottostare alle indicazioni dello staff stesso atte soprattutto a tutelare l’incolumità dei residenti stessi e degli atleti in gara.

Tutti i residenti, che, previa autorizzazione dello staff, transiteranno lungo il tracciato, dovranno percorrere la via più breve verso lo sbocco più vicino alla propria abitazione, che sarà indicato sempre dallo staff.

Sono altresì istituite le aperture al traffico veicolare e pedonale sia nella giornata di sabato 19 con i seguenti orari 10 – 13 e 17.30 – 19, sia nella giornata di domenica 20 con i seguenti orari 11 – 11.30; 12.05 – 13; 13.50 – 14.45.

In questo lasso di tempo il transito veicolare sarà sempre gestito e monitorato dalla polizia locale, che valuterà caso per caso la fattibilità.

Il consenso al transito pedonale, negli orari d’interdizione indicati, potrebbe subire variazioni legate allo svolgimento delle varie fasi di gara, dovute a esigenze sportive specifiche e o a imprevisti.

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 del giorno 18/10/2024, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, istituzione del divieto di transito veicolare sulle seguenti vie:

• Via Domenico Chiodo (tratto da Salita Superiore S. Simone a Salita Emanuele Cavallo);

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 del giorno 18/10/2024, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, istituzione del divieto di transito veicolare sulle seguenti vie:

• Piazza Goffredo Villa e Corso Carbonara (tratto compreso tra Piazza Goffredo Villa e Corso Carbonara al civ. 18nero);

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 del giorno 19/10/2024 e dalle ore 08.00 alle ore 19.00 del giorno 20/10/2024, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione:

• istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale sulle seguenti vie:

Largo Caproni, Mura delle Chiappe tratto compreso tra Largo Caproni ed il civ. 47 della stessa, Salita Superiore S. Simone, Via Domenico Chiodo (tratto da Salita Superiore S. Simone a Salita Emanuele Cavallo), Salita Emanuele Cavallo, Salita Superiore San Gerolamo, Via Lorenzo Costa (nel tratto tra Salita Accinelli e Via Oberto Cancelliere), Piazza Goffredo Villa, Corso Carbonara tratto compreso tra Piazza Goffredo Villa e Corso Carbonara al civ. 18nero), Salita dell’Incarnazione, Salita delle Monache Turchine, Salita San Nicolosio, Via Edilio Raggio, Via Carlo Targa, Largo della Zecca;

• sospensione delle ordinanze di Via Balbi e di Via Interiano (per permettere se necessario, alla Polizia Locale, il transito di qualsiasi tipologia di veicolo):

• istituzione con pari orario e data del divieto di transito veicolare, eccetto residenti e titolari di proprietà laterali, nelle seguenti vie: Via Piaggio (tratto compreso tra Via Paride Salvago e Via Domenico Chiodo), Via Lorenzo Costa tratto compreso tra Salita Accinelli e Via Oberto Cancellieri, Via Vallechiara, Via Targa, Galleria Garibaldi, Via Cairoli (tratto compreso tra Via San Siro e Largo Zecca), Salita Superiore Rondinella;

Dalle ore 7 alle 18 del giorno 19/10/2024 e dalle ore 00.00 alle ore 20.00 del giorno 20/10/2024, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione:

• istituzione del divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti su tutto il tragitto della gara:

Largo Caproni, Mura delle Chiappe (tratto compreso tra Largo Caproni ed il civ. 47 della stessa), Salita Superiore S. Simone, Via Domenico Chiodo (tratto compreso tra Salita Superiore San Simone e Salita Emanuele Cavallo), Salita Emanuele Cavallo, Salita Superiore San Gerolamo, Piazza Villa, corso Carbonara tratto compreso tra Piazza Villa e Salita dell’Incarnazione, Salita delle Monache Turchine, Salita dell’Incarnazione, Salita San Nicolosio, Via Edilio Raggio e Largo Zecca;

• istituzione del senso unico alternato in Piazza Villa nel viale antistante civ. 27 e 29 nero e nella Via Targa tratto compreso tra Via Polleri e il civico 19 di Via Targa stessa al fine di consentire l’accesso ai box presenti al civico 19 nero;

Dalle ore 07.00 del 19/10/2024 alle ore 23.59 del 20/10/2024, e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è disposto lo spostamento degli stalli per disabili n.5022 e n.18137, dalla posizione ad oggi assegnata su Via Carbonara indicata in rosso alla postazione temporanea indicata in giallo sulla planimetria allegata.