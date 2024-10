Dal 24 ottobre al 3 novembre torna a Genova il Festival della Scienza, leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica. La città di Genova aprirà le porte delle sue sedi culturali per ospitare un programma come sempre ricco di conferenze, mostre, laboratori, spettacoli e altri eventi.

Sono due le iniziative che l’E.O. Ospedali Galliera presenterà al Festival della Scienza 2024.

La sfida del futuro delle professioni sanitarie

24 ottobre – 25 ottobre ore 9:00 – 13:00, presso l’ E.O. Ospedali Galliera (Via Volta 8)

Età consigliata: da 14 a 19 anni

Laboratorio interattivo

Avete mai pensato a quali sono e come sono strutturate le professioni sanitarie in tutte le loro sfaccettature? Quelle riconosciute in Italia sono ben 30! Le professioni esplorate in questo laboratorio vanno da quella infermieristica al tecnico di laboratorio, dal fisioterapista al tecnico radiologo.Questo laboratorio è inteso a soddisfare tutte le vostre curiosità: per un giorno potrete lavorare come i professionisti e le professioniste che operano in ospedale e scoprire i segreti e le procedure di un laboratorio ospedaliero.

https://www.festivalscienza.it/programma-2024/la-sfida-del-futuro-delle-professioni-sanitarie

Cosa scorre nelle mie vene

31 ottobre ore 09:00 – 13:00, presso l’ E.O. Ospedali Galliera (Via Volta 8)

Età consigliata: da 11 a 15 anni

Laboratorio interattivo

Si fa presto a dire sangue! Saperlo riconoscere e distinguerne i componenti non è affatto banale. Nel corso di questo laboratorio approfondirete la struttura molecolare del sangue, la sua composizione e il suo aspetto macroscopico e microscopico. Grazie a supporti multimediali, imparerete anche molte cose sul sistema circolatorio e le sue funzioni, osservando le diverse cellule del sangue e scoprendo le loro specificità.

https://www.festivalscienza.it/programma-2024/cosa-scorre-nelle-mie-vene