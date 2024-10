In seguito alla sentenza Consiglio di Stato che ha annullato la concessione del terminal multipurpose al Gruppo Spinelli, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale comunica che sono in corso “serrate analisi e approfondimenti” da parte del commissario straordinario Massimo Seno e del commissario aggiunto Alberto Maria Benedetti.

“La recentissima Sentenza del Consiglio di Stato, al momento non ancora formalmente notificata all’AdSP del Mar Ligure Occidentale, – scrive l’Authority in una nota – con la quale è stata annullata la concessione deliberata dal Comitato portuale della allora Autorità portuale di Genova in data 05.09.2016, successivamente confermata dal Comitato di gestione della AdSP in data 08.05.2017 e, infine, formalmente rilasciata nell’anno in data 12.03.2018 alla società Spinelli srl per l’esercizio del terminal portuale ubicato a calata Massaua, ponte Etiopia, calata Inglese e Ponte ex-Idroscalo del porto di Genova, è già oggetto di mirata e approfondita analisi da parte dell’Ente che sarà incaricato di eseguirla”.

“Suscitano, infatti, notevoli preoccupazioni da un lato i possibili impatti della Decisione sui livelli occupazionali che AdSP, in sintonia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intende doverosamente salvaguardare, dall’altro rilevanti profili della Sentenza stessa che possono incidere sulla “pianificazione” portuale, non del tutto indifferenti, peraltro, alla sua fedele esecuzione ed alla gestione di quell’ambito operativo”.

“Per tali ragioni, non potendosi escludere, allo stato, neppure l’impugnazione della Decisione, AdSP consulterà nel più breve tempo possibile l’Avvocatura di Stato per gli urgenti approfondimenti inerenti anche alla gestione dell’altrettanto aspetto rilevante del transitorio”, conclude la nota.