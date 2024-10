L’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea, in collaborazione con il Liceo Chiabrera-Martini, ha aperto le iscrizioni ai corsi gratuiti di musica per l’anno accademico 2024/25. Una proposta che offre agli studenti savonesi l’occasione di avvicinarsi gratuitamente allo studio di violino, viola, violoncello e contrabbasso, anche senza alcuna esperienza musicale precedente. L’Accademia fornirà inoltre in comodato gratuito gli strumenti.

I corsi, aperti a tutti gli studenti interessati a violino, viola, violoncello e contrabbasso, sono pensati per integrarsi perfettamente con gli impegni scolastici, offrendo uno spazio di crescita e scoperta musicale in un ambiente professionale e accogliente.

Le lezioni si terranno presso la sede dell’Accademia Musicale di Savona in via Zara 3, Savona.

Per informazioni e iscrizioni: info@orchestrasavona.it / 3406172142 (WhatsApp)