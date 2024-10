Martedì 22 ottobre 2024 a partire dalle 18 si svolgerà l’inaugurazione della nuova filiale “phygital” in Savona del Banco Azzoaglio. Con il classico taglio del nastro, lo storico istituto cebano approda nel capoluogo ligure dove, al civico 58 di corso Italia, sarà possibile vivere una nuova esperienza bancaria del tutto assimilabile a quella della filiale di Alba, rinnovata nel mese di luglio.

Grazie alle tecnologie più moderne e all’avanguardia, l’utente avrà la possibilità di personalizzare completamente sulla base delle proprie esigenze ed aspettative il suo rapporto con l’istituto di credito. Alla fine della celebrazione del momento inaugurale è previsto un aperitivo per tutti i presenti.

La nuova filiale di Savona del Banco Azzoaglio è divisa in tre zone. Entrando si accede alla zona H24 nella quale è presente l’atm evoluto che, oltre a erogare denaro, consente ai clienti del Banco di effettuare versamenti e pagamenti. Non solo, in questa zona è presente il primo dei nuovi servizi altamente tecnologici: le cassette di sicurezza H24. Il cliente, in totale autonomia, attraverso le proprie credenziali digitali senza l’ausilio di un operatore bancario, può accedere alla propria cassetta di sicurezza per effettuare ritiri e depositi a qualsiasi ora del giorno e della notte senza limiti.

Superata la zona H24, il cliente può accedere al secondo servizio tecnologico dedicato all’operatività di cassa in orario esteso dalle 8 alle 18,30: lo sportello remoto che rappresenta un vero e proprio sportello bancario ma, a differenza di quanto avviene normalmente, le operazioni vengono eseguite da personale in videoconferenza. Non vi sono persone in carne e ossa sul posto, tutto viene svolto da remoto dall’operatore che, grazie all’implementazione delle migliori tecnologie, è in grado di operare come se fosse sul posto. L’ufficio è composto da una scrivania nella quale sono integrate tutte le componenti necessarie per l’operatività bancaria, il cash in/out, lo scanner, la stampante, ecc.… Entrato nell’ufficio l’operatore da remoto chiude le porte garantendo privacy assoluta grazie anche all’oscuramento dei vetri. L’accesso è consentito alla clientela del Banco che, per evitare eventuali code, può prenotarsi tramite apposita app AzWink scaricabile dagli store o chiamando la Banca Telefonica. Negli orari di apertura il cliente può infine accedere alla zona di filiale, ovvero alla tradizionale filiale bancaria dove il personale è fisicamente presente sul posto. Questo nuovo modo di fare banca lascia quindi l’iniziativa al cliente consentendogli di agire immediatamente e liberamente con la sua banca nel modo in cui desidera.