Alle 12 è iniziata l’allerta rossa sui bacini grandi della zona C, che comprende i bacini marittimi del Levante ligure. Lo annuncia Arpal. In queste ore il passaggio del fronte atteso per il pomeriggio di oggi su Centro e Levante della regione si sta strutturando portando precipitazioni intense. Sta transitando ora verso il Levante ligure e, a causa dei venti da sud ovest, secondo le previsioni coinvolgerà maggiormente la parte Centro orientale della regione, con fenomeni intensi sull’estremo Levante. Proseguono comunque i rovesci anche a Ponente, in particolare su savonese e ovest genovese.

In serata è prevista una attenuazione dei fenomeni, ma, dopo una tregua, già dal pomeriggio di domani ci sarà una ripresa del vento di libeccio e un nuovo fronte, che porterà nuovi fenomeni, in particolare sul Centro levante e imperiese. Tra mercoledì e giovedì attese precipitazioni diffuse, venti forti e, giovedì, mareggiata da libeccio.

Di seguito l’aggiornamento dell’allerta meteo trasmesso da Arpal sulla base dell’ultimo bollettino meteo:

– Levante (zona C): è in vigore l’allerta rossa sui bacini grandi fino alla mezzanotte, mentre su quelli piccoli e medi è stata dichiarata l’allerta arancione, che poi passerà a gialla fino alle 6 di domani mattina, 9 ottobre.

– Centro (zona B): l’allerta è arancione fino alle 21, dopodiché sarà gialla fino alla mezzanotte odierna.

– Ponente (zona A): è previsto lo stato di allerta gialla fino alle ore 18 di oggi.

– Versanti Padani di Ponente (zona D): l’allerta è arancione fino alle 15 e passerà poi a gialla fino alle 21 di oggi.

– Versanti Padani di Levante (zona E): l’allerta arancione durerà fino alle ore 18, per poi passare a gialla fino alla mezzanotte odierna.

– Per domani, mercoledì 9 ottobre, è già stata emessa un’allerta gialla per temporali, che interesserà le zone A, B, C ed E dalle ore 15 fino alla mezzanotte.

Ovviamente, le piogge già cadute incidono sulla capacità di risposta dei rivi e dei torrenti: è necessario prestare la massima attenzione. Nelle ultime 24 ore si sono verificate piogge importanti, superati i 300 mm di pioggia a Campo Ligure, di cui 272 in 6 ore questa mattina.

Le piogge di queste ore hanno causato innalzamento rilevante dei livelli dei fiumi, in particolare dell’Orba e dello Stura, dove il picco è transitato senza particolari criticità sul territorio.

Si sono verificati tre smottamenti a Masone, due già risolti sulla strada verso la frazione di Bertè e una in via di risoluzione in direzione di località Busa, dove è rimasta isolata una casa. La situazione è in via di risoluzione.

Per il momento non si registra nessun intervento di particolare rilevanza sul territorio: gli eventi verificatisi sono stati gestiti o sono in corso di gestione, al momento, da parte dei singoli Comuni, senza che si sia reso necessario l’intervento della Protezione civile regionale o dei vigili del fuoco.