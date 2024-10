Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo Msc, fissa per lunedì 14 ottobre la data di apertura delle vendite per i viaggi dell’estate 2025 (giugno-settembre 2025). L’annuncio arriva in occasione della fiera Ttg Travel Experience 2024 a Rimini, una delle manifestazioni di riferimento per il settore del turismo a livello internazionale.

A partire dalla data di apertura delle vendite verrà attivata una promozione per premiare coloro che sceglieranno di prenotare con anticipo i propri viaggi in traghetto: da lunedì 14 a martedì 29 ottobre 2024 sarà possibile godere di uno sconto del 40% sulle traversate in programma da giugno a settembre 2025 per tutti i collegamenti operati dalla Compagnia, a esclusione delle linee che servono le Baleari.

«Ottobre quest’anno non è solo il mese dell’apertura delle vendite per la prossima estate, ma anche quello della finalizzazione e completa operatività della nuova piattaforma per le agenzie Gnv Booking. Uno strumento che a partire dal primo del mese è a disposizione di tutti gli agenti di viaggio con l’obiettivo di semplificare ed efficientare al massimo le operazioni di gestione delle prenotazioni – afferma Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv – ma ottobre è anche il mese in cui in Cina si terrà la consegna della prima delle quattro nuove navi attualmente in costruzione. Si tratta di Gnv Polaris, che entro la fine dell’anno entrerà in servizio nel Mediterraneo».

Gnv garantisce la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 14 giorni prima dalla data di partenza. Anche per la prossima stagione sarà possibile scegliere l’opzione Prevendita che consentirà, per acquisti dal 14 al 29 ottobre e per viaggi fino a settembre 2025 (incluso), di prenotare il biglietto versando solo il 10% del totale (tasse incluse) e di concludere la procedura d’acquisto entro 30 giorni prima della partenza, saldando tramite agenzia di viaggio, contact center Gnv o sul sito www.gnv.it.

PROGRAMMAZIONE GNV – ESTATE 2025 (focus Liguria)



Per la stagione estiva 2025 Gnv conferma i collegamenti con la Sardegna: quattro navi e due partenze al giorno sulle tratte Genova-Olbia e Genova-Torres.

Confermato anche il Genova-Tangeri e il collegamento con Tunisi.

I passeggeri potranno prenotare rivolgendosi alle Agenzie di viaggio, alle biglietterie portuali di Gnv e al Contact Center al numero 010 2094591 o sul sito web.