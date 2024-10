Si conferma anche quest’anno la presenza di Cna La Spezia al Ttg di Rimini, la più grande fiera turistica italiana, con due spazi: uno all’interno dello stand della Regione Liguria e l’altro in quello di Cna Nazionale.

In programma numerosi appuntamenti con tour operator esteri per offrire pacchetti turistici costruiti sul territorio che vedono il coinvolgimento degli operatori turistici legati a Cna − strutture ricettive, noleggio con conducente, guide ambientali e turistiche, imprese nautiche e attività esperienziali – e ideati da tour operator locali associati. I pacchetti saranno inseriti anche nel portale Go on Italy – un B2C per la vendita diretta a oltre 10 mila tour operator esteri.

Al termine del Ttg, riconfermando l’esperienza dello scorso anno, Cna La Spezia ha invitato tre tour operator esteri provenienti dal Giappone, dall’India e della Gran Bretagna. L’attenzione sarà sulla Val di Magra con percorsi dedicati a Sarzana, Lerici e dintorni.

«Il percorso è stato pensato per offrire un racconto di Sarzana e del suo centro storico − spiega la referente di Cna Turismo La Spezia Valentina Figoli − accompagnato da un giro in bici nel Canale Lunense, in barca nel Golfo dei Poeti, un assaggio dei prodotti tipici del nostro territorio e, in particolare, del nostro vino. Invitare gli operatori esteri direttamente nel nostro territorio e portarli a conoscere le nostre terre, realizzando assaggi di piatti e vini, suggerendo esperienze da poter realizzare, è un’ottima strategia di promozione turistica che vogliamo continuare a proporre nei prossimi anni. Ringraziamo a questo proposito tutti gli operatori che hanno deciso di partecipare a questo progetto: Tenuta la Ghiaia, Terre di Luni, San Giorgio Cinque Terre Boats, la guida ambientale Andrea Piotto, le ditte Lorenzini e Ferdani per il trasporto. Tutti i nostri operatori turistici Cna sono ovviamente invitati a partecipare anche al Ttg con le loro brochure e biglietti da visita».

Tania Andreoni, presidente di Cna Turismo La Spezia, aggiunge. «C’è bisogno di saper raccontare le tipicità e caratteristiche dei luoghi per riuscire a destagionalizzare e aumentare la permanenza media dei visitatori. Come Cna proviamo pragmaticamente a creare proposte, con tour e pacchetti turistici esperienziali, che guardano a questo obiettivo».

(nella foto l’edizione Ttg del 2022)