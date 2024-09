Inaugurato oggi a Limestre, Pistoia, presso la sede di Dynamo Camp, il quarto progetto “Social Purpose for Solar Revamping”, il programma ideato da Erg per garantire seconda vita ai pannelli fotovoltaici provenienti da attività di revamping dei propri impianti solari.

Dynamo Camp è una Fondazione Ets che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità.

Il progetto per Dynamo Camp, realizzato con Fondazione Msc e col partner tecnico Kme, ha portato alla realizzazione di un impianto solare da 84 kWp su pensilina in due aree parcheggio per circa 1800 mq per 66 posti auto. L’impianto è composto da 400 moduli fotovoltaici da 210 W ciascuno ed è collegato alla rete elettrica esistente. Inoltre, l’area dell’impianto fotovoltaico sarà dotata di sei colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

L’energia “green” generata, per una produzione massima stimata di 100.000 kWh/anno, coprirà parte del fabbisogno energetico della struttura.

Alla cerimonia di “taglio del nastro” hanno presenziato Sandra Romagnani, presidente del Consiglio Comunale di San Marcello Piteglio, Alessandro Garrone, vicepresidente Esecutivo di Erg, Maria Serena Porcari, a.d di Fondazione Dynamo Camp, e Daniela Picco, Executive Director di Msc Foundation.

Parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo, Dynamo Camp offre dal 2007 gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo®. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp e, attraverso i Dynamo Programs, in strutture ospedaliere, associazioni di patologia, case-famiglia e nei Dynamo City Camp in alcune delle principali città del territorio nazionale, durante l’estate o lungo l’intero arco dell’anno. Il fine ultimo di Dynamo Camp è contribuire al diritto alla felicità di bambini con gravi patologie e delle loro famiglie.

“Social Purpose for Solar Revamping” si inserisce all’interno del Piano Esg di Erg e prevede il riutilizzo di pannelli second-hand ancora in buona condizione e perfettamente funzionanti provenienti da due parchi solari Erg in Puglia, destinati a iniziative in Africa e in Italia a supporto di comunità, ospedali, famiglie e scuole in collaborazione con partner industriali e della logistica.

Nello specifico, in Malawi, attraverso la Comunità di Sant’Egidio è stato installato un nuovo impianto solare off-grid da 40 kWp, affiancato da un sistema di accumulo da 40 kWh per alimentare un centro diagnostico. In Madagascar, attraverso l’Ets Boki Mamiko è stata realizzata un’isola energetica solare off-grid composta da un sistema fotovoltaico e un container “ingegnerizzato”, per una capacità installata di 10 kWp. In Italia, la donazione di moduli fotovoltaici Erg è stata finalizzata, oltre a “solarizzare” le coperture dell’area parcheggio auto di Dynamo Camp, alla realizzazione di un tetto solare della sede dell’Ong “Music for Peace” a Genova.