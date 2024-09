Cetena, società del Gruppo Fincantieri, leader nella ricerca e simulazione navale, ha sviluppato il primo simulatore avanzato che combina realtà virtuale e aumentata per la guida e la manutenzione di veicoli subacquei filoguidati (Remotely Operated Vehicles – Rov), destinati alla Marina Militare.

Il sistema consente un addestramento immersivo e realistico, integrando modelli 3D, manuali tecnici digitali e procedure operative per sostenere l’operato della Marina in scenari e missioni tanto delicati quanto complessi.

Questo simulatore sistemico rappresenta un significativo avanzamento tecnologico nell’addestramento per operazioni subacquee ed è stato realizzato capitalizzando anni di esperienza nel settore, con personale operativo altamente specializzato e nuove collaborazioni con partner industriali che hanno permesso di conseguire una fedeltà tecnica senza precedenti.

Il simulatore a realtà aumentata è stato presentato alla Spezia, presso il Comando delle Forze di Contromisure Mine (Maricodrag), alla presenza dell’ammiraglio Gianguido Manganaro e di oltre 60 tra militari e civili provenienti da circa 15 nazioni diverse, partecipanti alla concomitante esercitazione Nato Dynamic Move 24-II.

Claudio Cuomo, Capitano di Fregata, ha dichiarato: «L’impianto dispone di un sistema di realtà aumentata (AR) all’avanguardia che sovrappone, in tempo reale, informazioni digitali (manuali, modelli 3D, contenuti multimediali, ecc.) all’ambiente fisico circostante. Le attività predisposte per questo sistema sono due sperimentazioni; la prima riguarda il supporto remoto durante interventi manutentivi guidati a distanza e la seconda abilita un inedito livello di realismo nelle sessioni di familiarizzazione e addestramento per l’approntamento dei veicoli a filoguida».

Massimo Debenedetti, amministratore delegato Cetena, ha aggiunto: «Cetena è orgogliosa di collaborare con la Marina Militare e di continuare a fornire soluzioni altamente tecnologiche e innovative nell’ambito della simulazione navale».