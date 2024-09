Racing Force Group e Oakley hanno siglato un accordo di marketing e sviluppo per il lancio della tecnologia Skier’s Eye con cui offrire un punto di vista unico nelle specialità dello sci alpino. Grazie allo Skier’s Eye, gli spettatori in tv potranno godere di un’esperienza senza precedenti, con immagini ad alta risoluzione che mostreranno l’esatta visuale degli sciatori durante lo svolgimento della gara.

Racing Force Group, realtà leader globale nella produzione di dispositivi di sicurezza per il motorsport, attraverso la propria divisione elettronica Zeronoise ha introdotto nel 2020 il Driver’s Eye™ (conosciuto anche come helmet camera), tecnologia brevettata che costituisce la microcamera più compatta al mondo per la trasmissione tv in diretta. È installato all’interno del casco dei piloti automobilistici. Utilizzato con successo nelle massime competizioni del motorsport mondiale, il Driver’s Eye™ è stato evoluto fino a raggiungere il peso record di 1,43 grammi e un diametro di 9 millimetri.

Lo Skier’s Eye è realizzato su questa base, ma gli ingegneri di Racing Force Group hanno compiuto una ulteriore miniaturizzazione per adattarsi allo specifico contesto degli sport invernali. La microcamera e i relativi accessori, per la prima volta, sono stati totalmente integrati nell’equipaggiamento dell’atleta, senza impattare in alcun modo sulla sicurezza e sulla prestazione sportiva.

Oakley, parte di EssilorLuxottica, è marchio di riferimento nell’eyewear per oltre 70 discipline sportive, tra cui lo sci alpino, con prodotti all’avanguardia in termini di design, materiali e soluzioni tecniche. Lo sviluppo congiunto con Racing Force Group ha permesso una integrazione profonda tra la componentistica del sistema Skyer’s Eye e gli occhiali da sci Oakley.

Alex Haristos, chief operating officer di Racing Force Group, ha commentato: «Dopo il successo del Driver’s Eye nel motorsport, il prossimo passo è poter offrire un’esperienza analoga in altre discipline sportive, di cui lo sci costituisce un perfetto esempio. Lo sviluppo della tecnologia è ancora più ambizioso, dovendo miniaturizzare il sistema per renderlo un tutt’uno con l’atleta. La stretta collaborazione con un leader nel mercato dell’eyewear sportivo come Oakley è di importanza cruciale quando si vuole ottenere qualcosa di rivoluzionario, che puntiamo a offrire al pubblico televisivo il più presto possibile».

Ryan Saylor, sports performance head of product di Oakley, ha dichiarato: «L’avventura di Oakley è partita nel 1975, dando il via ad una storia alimentata dall’innovazione. Nel creare i nostri prodotti guardiamo al progresso e all’innovazione nel supportare i nostri atleti quando devono dare il massimo. Collaborare con Racing Force per offrire agli appassionati di sci alpino una prospettiva mai vista, quella di ciò che vedono atleti di caratura mondiale, porterà la prossima generazione di sciatori ad un nuovo livello di ispirazione per far crescere questo sport».