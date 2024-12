«Io ovviamente ringrazio tutti quelli che ad un certo momento hanno ritenuto di proporre il sottoscritto, per me comunque sarebbe stato, anche una scelta costosa, molto impegnativa, ho dato la disponibilità, ma sono ben contento di poter restare in Comune, di poter proseguire in tutti i grandi interventi, opere, lavori che in questo momento stiamo portando avanti, in grandissimo spirito di coesione con il sindaco.

Lo ha detto il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi a proposito della candidatura del sindaco Marco Bucci a presidente della regione.

«Faremo tutto quanto in nostro potere, nella nostra disponibilità – ha aggiunto Piciocchi – per dare ancora di più di tutto quello che abbiamo dato fino a oggi, metteremo un grandissimo impegno per assicurare continuità, per non perdere nemmeno un giorno, nemmeno un’ora rispetto alle grandi opere, a tutti i grandi lavori che in questo momento stiamo facendo».