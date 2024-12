Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib segna un rialzo dell’1,07% a 33.530 punti. Nel listino principale volano Telecom (+5,6%), Banco Bpm (+2,59%) e Stm (+2,44%). In calo Italgas (-0,58%) e Terna (-0,37%).

Borse europee ampiamente positive all’apertura Parigi guadagna l’1,11% a 7.478 punti, Londra l’1,28% a 8.298 punti, Francoforte l’1,11% a 18.533 punti.

Listini di borsa brillanti in Asia in vista della decisione della Bce sui tassi attesa per oggi e sulla scommessa di un taglio da parte della Fed la prossima settimana, dopo i dati sull’inflazione Usa della vigilia. La migliore è stata Tokyo (+3,41%), favorita dall’inatteso rialzo della fiducia manifatturiera.

Prezzo del petrolio in aumento: il Wti con consegna ad ottobre è scambiato a 67,96 dollari al barile con una crescita dello 0,97% mentre il Brent con consegna a novembre passa di mano a 71,33 dollari al barile con un avanzamento dell’1,02%.

Nei cambi euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1020 dollari con un aumento dello 0,07% e a 157,4000 yen con una crescita dello 0,40%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 137 punti base (-1,75%). Il rendimento è a +3,46%.