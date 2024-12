Da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024 torna a Genova il Festival della Scienza.

In 11 giorni, la ventiduesima edizione del Festival porta in circa 50 luoghi di Genova più di 250 eventi, con centinaia di scienziati e personalità illustri italiani e stranieri e più di 300 tra enti, associazioni, aziende ed editori che hanno partecipato alla composizione del programma.

In attesa della nuova edizione, il Festival della Scienza lancia anche quest’anno la promozione Early Bird con due tipi di abbonamento a prezzo scontato.

Sul sito è possibile acquistare l’abbonamento Premium, che dà l’accesso a ogni evento per tutta la durata del Festival con prenotazioni gratuite e illimitate (offerta valida solo per il titolare dell’abbonamento), al prezzo di 18 euro (invece di 30 euro) e l’abbonamento sandard, che dà l’accesso a ogni evento per tutta la durata del Festival con le prenotazioni a pagamento, al prezzo di 14 euro (invece di 21 euro). Gli abbonamenti premium in promozione Early Bird sono disponibili in quantità limitata.

La promozione è disponibile sul sito web del Festival della Scienza fino a domenica 22 settembre 2024. Dal giorno seguente, lunedì 23 settembre 2024, inizierà a essere pubblicato online il programma della nuova edizione e, in contemporanea, sarà aperta la vendita online dei biglietti e degli abbonamenti a prezzo pieno.

Per quanto riguarda i gruppi scolastici, dopo il grande risultato dell’anno scorso, è confermata la possibilità di pre-registrarsi: da oggi gli insegnanti possono pre-registrarsi online su www.festivalscienza.it per avere la priorità sulla prenotazione delle visite al Festival con le classi. I docenti che compilano il form e si pre-registrano online entro domenica 22 settembre 2024, a partire da lunedì 23 settembre 2024 saranno ricontattati dallo staff di pianificatori del Festival per finalizzare la prenotazione della propria classe.

Il call center per le prenotazioni degli insegnanti che non si sono pre-registrati online aprirà invece con le stesse modalità degli anni precedenti lunedì 7 ottobre 2024 e sarà disponibile al numero 010 8934340.

Per le classi la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Ogni gruppo scolastico ha diritto a un massimo di tre prenotazioni gratuite al giorno. Il biglietto per le classi ha un costo di 9 euro ed è valido per tutta la durata del Festival della Scienza. L’abbonamento per gli insegnanti accompagnatori è gratuito. Il Biglietto scuole e l’Abbonamento Insegnante consentono anche la fruizione individuale dell’intero programma del Festival per tutta la durata della manifestazione. Il call center è aperto 7 al 23 ottobre 2024 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e, il sabato, dalle 10 alle 13. Dal 24 ottobre al 3 novembre è invece aperto dalle 9 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 19 il sabato e i festivi.

Tutti gli abbonamenti del Festival (insegnanti, classi e pubblico generico) includono anche l’abbonamento alla piattaforma www.festivalscienza.online per un anno.

La parola chiave e l’immagine 2024

La parola chiave dell’edizione 2024 del Festival della Scienza è Sfide. Un fil rouge che dà modo di orientarsi e interpretare da una prospettiva chiara e intrigante i molti eventi in programma, divisi in mostre, laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi speciali. Tra i tanti temi scientifici non mancheranno quelli legati all’emergenza climatica, alla sostenibilità ambientale, al consumo e reperibilità dell’acqua e dell’energia, alla salute e alla cura, alle nuove tecnologie, alla robotica e agli algoritmi dell’intelligenza artificiale e dei metodi computazionali, al legame con le arti e la società.

Tematiche racchiuse anche nel significato dell’immagine scelta per la nuova edizione: una rielaborazione di un’opera del noto fotografo Bobby Doherty che, in chiave pop, invita a riflettere sul tema delle sfide, dell’adattamento, del pensiero laterale e del superamento dei propri limiti, in un difficile equilibrio tra qualità e quantità.

Le novità e le conferme

Una delle novità del Festival della Scienza numero ventidue risiede in uno dei luoghi più suggestivi della manifestazione, Palazzo della Borsa. Le sale di uno degli edifici storici più belli di Genova saranno infatti dedicate a quella che, spesso, viene considerata la disciplina più complessa tra quelle scientifiche, che ben si adatta alla parola chiave Sfide: la matematica. Un’altra novità è il ritorno a un palinsesto ricco e variegato di spettacoli che, nei giorni del Festival, condurranno il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta della ricerca scientifica e tecnologica di frontiera.

Interattive o fotografiche, exhibit e installazioni: le mostre del Festival saranno molte ed eterogenee, e permetteranno di approfondire temi scientifici con una prospettiva creativa, stimolando la curiosità e usando nuove tecniche educative. Come da tradizione, particolarmente ricca sarà anche la scelta tra i laboratori, eventi esperienziali e interattivi basati sul coinvolgimento e sulla partecipazione attiva di famiglie e studenti, condotti da animatori scientifici.

Nell’ampio palinsesto delle conferenze attualmente in fase di finalizzazione, faranno parte grandi nomi nazionali e internazionali, ma non solo. Dopo il successo del 2023, con la maggior parte delle conferenze sold out, si conferma la presenza di giovani ricercatori e divulgatori, in un programma di conferenze equilibrato tra scienziati e comunicatori. La parola chiave di questa edizione favorirà la consueta attenzione alla contaminazione e all’interdisciplinarietà, a testimonianza del fatto che la scienza è sempre più parte integrante della cultura ed elemento fondamentale del progresso umano e globale.

Un programma ampio in un altrettanto esteso ventaglio di luoghi della città, per un Festival che è un evento fondamentale anche per l’offerta turistico-culturale di Genova. Nell’ultima edizione, il Festival della Scienza ha infatti registrato 200mila presenze.