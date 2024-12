Sarà operativo da domani, venerdì 6 settembre, il Centro di Raccolta Amiu di Avegno, in località Lupara.

Uno spazio riservato alle utenze domestiche residenti nel Golfo Paradiso – Avegno, Bogliasco, Recco, Pieve Ligure, Sori, Uscio e Bargagli – in cui è possibile conferire rifiuti ingombranti, rifiuti metallici, sfalci, farmaci, rifiuti legnosi, lavatrici, lavastoviglie, piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, batterie auto, pile, televisioni, frigoriferi, vernici, oli vegetali, imballaggi materiali misti, carta e cartone, plastica, detriti, pneumatici un percorso virtuoso che porta alle corrette filiere del riciclo.

«La riapertura del Centro di Raccolta è un risultato significativo per la nostra cittadina. Dopo un lungo periodo di lavoro e pianificazione, possiamo offrire ai nostri cittadini una struttura più funzionale, in grado di supportare al meglio la gestione dei rifiuti e promuovere una cultura del riciclo – dichiara Franco Canevello, primo cittadino di Avegno – Questo rappresenta un ulteriore passo verso una Avegno più sostenibile e attenta all’ambiente».

Aggiunge Giovanna Damonte, consigliera del consiglio di amministrazione di Amiu Genova: «Amiu è impegnata a migliorare costantemente i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti in tutto il territorio genovese. La riapertura del Centro di Raccolta di Avegno è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa portare a soluzioni efficaci per la tutela dell’ambiente e il benessere della comunità».

«La salvaguardia dell’ambiente è una priorità per la Città Metropolitana. Il Centro di Raccolta di Avegno è un tassello fondamentale nella strategia di gestione dei rifiuti della nostra area metropolitana – conclude Gabriele Reggiardo, consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Genova – Con strutture come questa, possiamo garantire una corretta raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale sul nostro territorio».

Gli orari di apertura del Centro di raccolta sono: da martedì a domenica dalle 9.00 alle 12.00.