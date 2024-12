In risposta alle richieste di lavoro specializzato in ambito import-export internazionale, Scuola nazionale trasporti e logistica avvia un nuovo corso per formare tecnici doganalisti. Il corso, totalmente gratuito, rientra nell’offerta formativa legata al piano regionale dell’economia del mare ed è destinato a dieci diplomati in cerca di lavoro.

L’obiettivo è quello di formare figure altamente richieste nel mondo del lavoro portuale, con competenze specifiche che le rendono in grado di operare in maniera qualificata su scenari di import/export internazionale.

Il tecnico doganalista è, infatti, una figura esperta negli scambi internazionali che supporta le imprese italiane ad esportare i loro beni nel mondo (o ad importare le materie prime per produrli). Accompagna perciò tali aziende nelle formalità doganali e nell’ottenere le autorizzazioni necessarie al regolare scambio internazionale delle merci.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 800 ore, sarà strutturato in una parte di formazione teorica e in una parte di stage presso le imprese. In quest’ottica, la Scuola da sempre collabora con le più importanti realtà aziendali di settore e loro associazioni, e con esse ha contribuito a sviluppare un modello di formazione specialistica direttamente collegata al lavoro ed alla crescita occupazionale.

A conclusione del corso, sono previste specifiche azioni di accompagnamento nei confronti dei singoli partecipanti, nell’ottica di supportare al massimo l’attivazione di un rapporto di lavoro con le Imprese di riferimento.

La scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per le ore 13.00 del 26 settembre 2024.

Info e iscrizioni sul sito di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica a questo link.