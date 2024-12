Doppia riunione, la prima istituzionale e la seconda con le categorie produttive, convocata dall’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone per fare il punto sui lavori di Anas lungo la SS330 di Buonviaggio per il proseguo dell’intervento di manutenzione del ponte di Ceparana e la successiva realizzazione della rotonda di Bottagna a Vezzano Ligure. Presenti i tecnici di Anas, i sindaci di Vezzano Ligure, Follo, Bolano, Calice Ligure, la Provincia e la Prefettura della Spezia cui si sono aggiunti, nel pomeriggio, anche i rappresentanti di Cna, Confartigianato, Confcommercio e del Comitato della Ripa.

Anas ha spiegato che i lavori sul ponte di Ceparana, del valore complessivo di 2 milioni di euro, sono attualmente in corso per la fase in alveo senza ripercussioni sul traffico e proseguiranno dalla fine settembre con l’avvio delle fasi sulla carreggiata, attraverso l’istituzione di un senso unico alternato fino ad aprile del 2025. Previsto uno stop alle lavorazioni durante le festività natalizie, dal 23 dicembre al 6 gennaio con la piena viabilità dell’infrastruttura.

A seguire, nella primavera del prossimo anno, partiranno i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Bottagna per cui è conclusa oggi la progettazione esecutiva e prevede un investimento di 270mila euro. Quest’opera si inserisce nel contratto di programma di Anas su forte richiesta di Regione Liguria e del territorio, insieme al ministero delle Infrastrutture.

«Abbiamo preso atto della prima proposta di cronoprogramma illustrata da Anas – dichiara l’assessore Giampedrone – che prevede lo sfalsamento dei due cantieri, quello del ponte e quello della nuova rotatoria, per ridurre il più possibile i disagi che si verranno comunque a determinare soprattutto a causa del senso unico alternato sul ponte di Ceparana. Da parte di Anas la priorità viene data a quest’ultimo, in quanto si tratta di un intervento strutturale che prevede la sostituzione delle barriere di sicurezza. Subito dopo partirà il cantiere della rotatoria: siamo finalmente vicini alla realizzazione di un’opera attesa da decenni dal territorio e che anche grazie a Regione è stata inserita nel piano pluriennale degli interventi di Anas. Oggi ci stiamo facendo carico del coordinamento di questo tavolo, in accordo con la Prefettura e con la Provincia della Spezia, convinti che lavori come questi abbiano assoluto bisogno dell’accompagnamento delle Istituzioni per ridurre il loro impatto sul territorio. L’esperienza maturata in questi anni – prosegue Giampedrone – ha dimostrato che è l’unico modo per trovare una comunione di intenti, consapevoli che i disagi ci saranno comunque ma in questo modo potranno essere gestiti al meglio, anche in termini di informazione puntuale per cittadini e imprese. Nei prossimi giorni – conclude – avvieremo anche un tavolo con il concessionario autostradale e il ministero delle Infrasttutture per valutare eventuali agevolazioni sul pedaggio durante i lavori del ponte».

Tra circa due settimane è già prevista un’altra riunione di aggiornamento con tutti soggetti interessati.