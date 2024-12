La Borsa di Milano apre cauta con il Ftse Mib a +0,08% (quota 33.907) e poi imbocca un trend al rialzo dopo i primi scambi trascinata da Tenaris (+3,92%), Campari (+3,6%) e Stm (+1,8%). Lievi i cali a partire da Italgas (-0,3%).

Le Borse europee in avvio di seduta appaiono incerte sulla direzione da prendere. Parigi e Londra aprono appena sotto la parità (-0,01% entrambe) e Francoforte di poco sopra (+0,05%).

La volatilità predomina sulle Borse in Asia. Tokyo ha chiuso a -0,02% una seduta contrastata.

Prezzo del petrolio in lieve rialzo sui mercati, dopo le turbolenze in cui il greggio ha subito degli alti e bassi dopo le notizie provenienti dal Medio Oriente e dallo stop della produzione in Libia. Il Wti del Texas parte a a 76,7 dollari al barile (+0,34%) mentre il Brent scambia a 78,8 (+0,22%).

Nei cambi l’euro scambia 1,113 sul dollaro (+0,16%). L’euro yen sale a 161,0505 (+0,25%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è a 141 punti base (-0,44%). Il rendimento è a +3,66%