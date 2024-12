Nella giornata del 27 agosto 2024, nell’areale spezzino, e un po’ “a macchia di leopardo”, si è verificata un’intensa grandinata che ha creato non pochi danni, dalle prime stime, all’agricoltura, con particolare riguardo alla viticoltura, a pochissimi giorni dall’apertura della vendemmia.

Confagricoltura Liguria ricorda che è fondamentale fare l’apposita segnalazione dei danni, seguendo le procedure sotto indicate, come primo elemento per eventuale ristoro dei danni patiti.

Chi può segnalare i danni

Le imprese agricole che hanno subito danni ai propri beni a seguito di un evento di Protezione civile.

Nello specifico le imprese operanti nel settore:

agricolo, ai sensi dell’art.2135 del C.C., con class. Atecori 2007 => 01

forestale, si sensi dell’art.2135 del C.C., con class. Atecori 2007 => 02

acquacoltura, con class. Atecori 2007 => 03.2

pesca, con class. AtecoriI 2007 => 03.1

nel campo delle attività connesse o di servizio ai settori sopra indicati

Come e quando segnalare i danni

Presentando il modello E di segnalazione danno, scaricabile qui, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’evento, alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario:

Sede di Genova: Viale Brigate Partigiane, n. 2 – Piano 7 16129 Genova Fax 0105485500

Sede di Imperia: Viale Matteotti, n.50 18100 Imperia Fax 0183296489

Sede della Spezia: Via XXIV Maggio, n.3 19100 La Spezia Fax 018721157

Sede di Savona: Corso Italia, n.1 17100 Savona Fax 019801304

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) è per tutte le sedi: protocollo@pec.regione.liguria.it.

Il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall’evento (che pertanto è il primo), e l’ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il trentesimo, seguendo le seguenti modalità di presentazione delle domande in caso di trasmissione tramite posta fa fede il timbro postale di partenza in caso di trasmissione tramite telefax o Pec (posta certificata) vale la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.

Perché segnalare i danni

Segnalare i danni occorsi con il modello E non dà immediatamente diritto o garanzia ad ottenere fondi, ma è requisito d’accesso per eventuali futuri benefici erogati con fondi di Protezione civile.

Inoltre le segnalazioni del danno modello E trasmesse all’ispettorato Agrario regionale sono anche il presupposto per l’attivazione della richiesta regionale al competente ministero per il riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento che ha causato il danno, ai fini dell’eventuale attivazione dei benefici previsti per il comparto Agricoltura dal decreto legislativo n.102/2004.

Casi particolari

Nel caso di imprese che, per la natura delle attività svolte, hanno beni danneggiati diffusi, possono essere presentati più modelli E, fermo restando che nel caso di successive attivazioni di procedure contributive sarà possibile un’unica posizione per impresa.

Nell’ipotesi di affitto di azienda e gli altri casi nei quali non vi è corrispondenza tra l’attività proprietaria dei beni danneggiati e l’attività che gestisce gli stessi la domanda deve essere presentata dall’effettivo gestore.

I danni occorsi agli immobili devono riguardare fabbricati che costituiscono sede o unità locale dell’impresa richiedente possono essere inoltre segnalati beni (macchinari, attrezzature, scorte, materie prime, semilavorati) siti al momento dell’evento in luoghi diversi da sedi e/o unità locali, quali a titolo esemplificativo cantieri o simili.

Il soggetto che ha subito i danni a seguito dell’evento calamitoso, segnalati con il modello E, deve permanere nella titolarità per accedere alle eventuali future procedure contributive di protezione civile e per rendicontare, con fatture emesse nei suoi confronti, le spese sostenute e gli interventi effettuati.

Pertanto l’impresa che dopo aver segnalato i danni occorsi con il modello E trasferisce la proprietà dei singoli beni danneggiati o effettua il trasferimento d’azienda non potrà accedere ad eventuali future procedure contributive; parimenti il soggetto subentrante, che non è stato danneggiato dagli eventi in oggetto, non potrà presentare domanda di contributo per quei danni.

Il Modello E contiene, in ultima pagina, le istruzioni per la compilazione.

L’Ufficio relazioni con il pubblico (Liguriainforma Point) della Regione Liguria rimane a disposizione per la distribuzione dei moduli di segnalazione dei danni e per fornire informazioni; lo sportello, in piazza De Ferrari, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

È inoltre attivo il numero verde 800.445.445 dell’Urp Liguria Informa dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, oltre alla casella istituzionale: liguriainforma@regione.liguria.it.