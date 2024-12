A Laigueglia l’attesa schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta è andata a buon fine. Nei giorni scorsi il nido aveva mostrato segni di movimento e questa mattina i primi esemplari sono usciti sulla sabbia. I piccoli al momento della nascita misurano circa 5 cm e pesano in media 10-20 gr.

La prima piccola tartaruga è uscita questa notte intorno alle ore 5, dopo circa 72 ore dalla formazione del cono. A seguire e fino alle prime luci del giorno sono fuoriusciti dal nido in tutto 43 esemplari e si sono diretti senza esitazione verso il mare facendo il loro ingresso in acqua senza problemi.

A monitorare il buon andamento della schiusa, erano presenti i biologi dell’Acquario di Genova e di Arpal, in turno a nome del Glit – Acquario di Genova, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta e Università di Genova -, di Delfini del Ponente e i volontari in turno notturno.

Continua il monitoraggio h24 in quanto potrebbero essere presenti altri piccoli, la cui fuoriuscita potrà avvenire nei prossimi giorni.

«Emozionante lo spettacolo a cui turisti e laiguegliesi hanno assistito questa mattina all’alba alla schiusa delle uova delle tartarughe – dice il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfred −. Un bella immagine per Laigueglia che per il secondo anno consecutivo è stata premiata con la Bandiera Blu della Fee per qualità del suo mare e per l’impegno dei balneari. Ringraziamo ovviamente i biologi dell’Acquario, dell’associazione Delfini del Ponente e il titolare dei bagni Diana Mimmo Giraldi che da giugno hanno monitorato la spiaggia allestendo una gabbia per tutelare le uova. Laigueglia è la prima località balneare della Riviera di Ponente ad aver vissuto un evento che resterà indelebile nel cuore di moltissime persone che questa mattina all’alba erano sulla spiaggia per assistere a questo spettacolo della natura».

La deposizione delle uova era avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 giugno, sulla battigia di uno stabilimento balneare. Ad accorgersene era stata una guardia giurata durante il giro notturno e il nido era stato messo subito in sicurezza.

Intanto continua il monitoraggio da parte del Glit di altri quattro nidi: ad Arma di Taggia inizia oggi la preparazione per l’eventuale schiusa, altri due nidi sono ad Alassio e a Finale Ligure.