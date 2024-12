Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,15% a 33.654 punti. Nel listino principale Enel (+1,52%) e Campari (+1,35%) sugli scudi. Bene anche Erg (+1,34%). In calo marginale Monte Paschi (-0,38%) e Leonardo (-0,27%).

Avvio di seduta positivo anche per le principali Borse europee. Parigi +0,14% a 7.601 punti, Londra +0,31% a 8.353 punti, Francoforte +0,11% a 18.637 punti.

Borse in ordine sparso in Asia. Tokyo ha guadagnato lo 0,47%. Invariato il Pil annuale tedesco in seconda lettura, confermato il calo trimestrale.

Nel pomeriggio sono attesi dagli Usa i prezzi delle abitazioni, la fiducia dei consumatori e gli indici Fed di Richmond e di Dallas, insieme alle previsioni sul terziario in Texas. In calendario l’intervento del presidente della Bundesbank Joachim Nagel.

Il prezzo del petrolio rallenta lievemente dopo la corsa di ieri legata alle tensioni in Medio Oriente. Il Wti con consegna a ottobre è scambiato a 77,24 dollari al barile (-0,23%) mentre il Brent sempre con consegna a ottobre passa di mano a 81,34 dollari al barile (-0,11%).

Nei cambi euro poco mosso è scambiato a 1,1165 dollari (+0,04%) e a 161,6800 yen (+0,23%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è a 139 punti base (+1,11%), il rendimento è a +3,62%.