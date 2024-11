lI direttore della clinica Malattie infettive e tropicali dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti è intervenuto sui social circa la decisione di sospendere le visite agli anziani ricoverati in una rsa di Sestri Levante, dove da giorni è in corso un focolaio covid. In totale sarebbero circa una ventina i pazienti ricoverati risultati positivi al tampone.

Bassetti si è detto senza parole per la volontà di sospendere le visite.

“Il Covid – ha scritto Bassetti – ha spesso limitato o addirittura vietato la visita degli amici, dei cari e dei parenti ai nostri anziani sia in ospedale che nelle rsa. Occorre che ci impegniamo tutti affinché non succeda più che gli anziani vengano lasciati soli senza possibilità di essere visitati. È inaccettabile e non ha un razionale scientifico. Quando si pongono divieti per proteggerli da infezioni o altri problemi sanitari, occorre sempre rispettare i sentimenti e la dignità dell’essere umano”.