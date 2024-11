Il servizio itinerante di prelievi ematochimici nel Distretto 13, svolto attraverso l’ambulatorio mobile, raggiunge da oggi anche il Comune di Avegno, dove farà tappa ogni terzo mercoledì del mese dalle ore 8.30 alle ore 11 in piazza Calì.

L’iniziativa, nata al fine di garantire una maggior prossimità dell’assistenza sanitaria alla popolazione fragile residente nel territorio del Distretto 13, è già attiva in altri quattro Comuni del Golfo Paradiso e delle Valli del Levante: Camogli, Sori, Uscio e Pieve Ligure.

L’attività si svolge su prenotazione Cup attraverso i consueti canali (call center regionale 010 53 83 400 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18; sportelli Asl 3; portale regionale https://prenotosalute.regione.liguria.it; farmacie e medici che aderiscono al servizio).

Possono essere effettuati tutti gli esami tranne il ciclo Inr (International Normalized Ratio) di 8 prelievi (viene comunque accettata la richiesta per prelievo singolo); esami citologici; curve glicemiche; ricerca sangue occulto nelle feci e raccolta urine delle 24 ore.

Per i cittadini non esenti il pagamento Ticket potrà avvenire tramite Pago Pa, agli sportelli Cup, le Farmacie e il Totem Punto Facile Asl 3.

Il ritiro dei referti sarà possibile on line, presso gli sportelli distrettuali essendo in possesso del numero di prenotazione e attraverso il Totem PuntoFacile Asl3.

In caso di allerta meteorologica arancione e rossa il servizio sarà sospeso.

Il calendario presenze dell’ambulatorio mobile per tutto il Distretto 13 è disponibile nella pagina dedicata.