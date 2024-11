Nell’Its Turismo Liguria sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito biennale, pari a 2000 ore di cui 900 di stage in azienda, per Manager of tourism, cultural and sporting events -Tecnico superiore per l’organizzazione e la promozione di eventi in ambito turistico e culturale.

Il profilo in uscita è un tecnico specializzato che opera all’interno di organizzazioni/aziende specializzate nell’organizzazione di eventi di qualsiasi tipologia sia a livello nazionale che internazionale. Conosce l’intero processo della gestione dell’evento, dalla progettazione alla valutazione post-evento. Analizza la sostenibilità e la sicurezza dell’evento, organizzando con i soggetti coinvolti gli aspetti normativi e logistici.

Gli allievi impareranno a organizzare l’intero processo di pianificazione di un evento, dalla gestione del budget al coordinamento dei settori digitali, artistici, di accoglienza e ristorazione.

La scadenza per presentare domanda di iscrizione è il 18 settembre 2024 e i posti disponibili sono 25. Le lezioni si terranno nella sede dell’Its Turismo Liguria, in via S. Francesco D’Assisi 3 a Santa Margherita.

Maggiori informazioni a questo link: scarica la domanda di iscrizione e inviala all’indirizzo e-mail: bandi@itsturismoliguria.it.