Omp, parte di Racing Force Group, annuncia la nuova partnership pluriennale con adidas. A partire dal 2025, Omp fornirà ad adidas soluzioni per il racewear, comprendenti tute personalizzate, guanti ed altri equipaggiamenti fondamentali, progettati per soddisfare i più elevati standard di prestazioni e sicurezza per i piloti e le scuderie del motorsport.

I prodotti racewear adidas x Omp, tra cui tute, scarpe, guanti e underwear, saranno svelati a febbraio, prima dell’inizio della prossima stagione 2025.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, ha commentato: «È davvero straordinario che uno dei marchi di sportswear più conosciuti a livello mondiale abbia scelto di contare su Omp per il proprio ingresso nel motorsport, confermando il valore delle nostre capacità ingegneristiche e della nostra esperienza in uno dei contesti più competitivi che esistano. Omp e adidas Motorsport sono unite dall’obiettivo di stabilire nuovi punti di riferimento per la sicurezza e la performance nel settore».

Stephane Cohen, co-ceo di Racing Force Group, ha dichiarato: «La nostra tradizione, esperienza e conoscenza dei segreti del motorsport, insieme agli standard di sicurezza e performance dei nostri prodotti racewear Omp, sono stati fattori decisivi per l’accordo di fornitura che abbiamo stretto con adidas, uno dei brand più famosi che ci siano. Siamo convinti che questa partnership possa diventare una storia di successo, diventando sempre più solida nei prossimi anni».

Michael Batz, Global VP di adidas Motorsport, ha detto: «Questa partnership con Omp rappresenta un passo importante nel percorso di adidas Motorsport. La consolidata esperienza di Omp nel motorsport è perfettamente complementare al focus di adidas su innovazione e prestazioni. Insieme, produrremo soluzioni racewear che innalzeranno la performance e la sicurezza dei nostri piloti e team».