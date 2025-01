Per la prima volta Albenga parteciperà a Euroflora 2025 con un allestimento che vedrà protagonisti i fiori e le aromatiche della Piana e i dinosauri proposti nell’edizione del 2022 di Fior d’Albenga.

L’idea di questa collaborazione di portata storica nasce dall’iniziativa dell’assessore al Turismo Camilla Vio e di Giorgio Cangiano ex sindaco e oggi consigliere delegato all’agricoltura.

«Albenga merita di essere ambiziosa e di presenziare a Euroflora – affermano – la nostra piana rappresenta, da sola, il 25 % della produzione di aromatiche dell’Italia intera e l’economia agricola è fondamentale nel nostro territorio. Abbiamo eccellenze che meritano di essere valorizzate, e la visibilità che potrà avere il nostro territorio con la partecipazione a Euroflora è una occasione che non potevamo perdere».

Quello tra Fior d’Albenga e Euroflora sarà uno scambio, una intersezione. I temi dei due eventi si intersecano e parlano di natura, di territorio e turismo sostenibile dando spazio a riflessioni sulle tematiche ambientali.

L’assessore al Turismo del Comune di Albenga Camilla Vio aggiunge: «Albenga partecipa a Euroflora 2025 con un’aiuola tematica che celebra la ricchezza naturale, storica e agricola del nostro territorio. Il nostro spazio sarà adornato con piante e fiori coltivate nella Piana, rappresentativi della nostra realtà agricola rinomata per la produzione di erbe aromatiche e fiori. A completare l’allestimento, due dinosauri che, più che richiami al passato, rappresentano un monito per il futuro: un invito a riflettere sulla necessità di un rapporto consapevole e rispettoso con l’ambiente, per evitare che il nostro presente diventi, un giorno, un’era perduta come quella dei giganti preistorici. Questa composizione rappresenta un omaggio alla ‘natura selvaggia’, in linea con il tema di Fior d’Albenga, e sottolinea l’importanza di una sinergia unica tra storia, natura e tradizione agricola, rendendo il nostro territorio un’eccellenza da scoprire».

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: «La nostra produzione agricola rappresenta un’assoluta eccellenza nel panorama del florovivaismo italiano e la partecipazione di Albenga a Euroflora e di Euroflora a Fior d’Albenga offrirà visibilità e spunti interessanti, anche in vista di collaborazioni future che guardano a un turismo consapevole che ama il bello e vuole vivere il verde. Si parla di slow tourism, “turismo lento” che vive a pieno le esperienze che solo il nostro territorio è capace di offrire».