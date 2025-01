Un nuovo spazio dedicato al benessere dei bambini con patologie oncoematologiche e dei loro genitori è stato inaugurato da Abeo Liguria nella propria sede di Genova. Lo spazio è composto da una stanza multisensoriale, ideata nell’ambito delle attività di musicoterapia, psicomotricità e arteterapia e pensata per favorire il rilassamento, la stimolazione sensoriale e il supporto emotivo e la “Scialla room” una stanza semplice nata per facilitare la crescita psicologica e creativa dei giovani separatamente dal peso e dalla ferita della malattia.

Situate presso la sede dell’Associazione in via Redipuglia, le stanze sono state progettate per creare un’esperienza unica e coinvolgente ricca di suoni e vibrazioni sottili con aree di gioco interattive e colme di suoni, luci, aromi per consentire una libera espressione nella spinta di crescita verso il confronto con il mondo adulto.

La stanza multisensoriale è stata realizzata grazie al cofinanziamento del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del progetto “ViviAmo insieme”, e la Scialla room nell’ambito del progetto “CresciaAmo insieme”.

«La realizzazione di questo spazio ricreativo è un passo in più verso il benessere dei piccoli pazienti – afferma Francesco Massa, presidente di Abeo Liguria e riflette l’impegno congiunto delle istituzioni e del terzo settore nel garantire ai bambini e alle loro famiglie non solo cure mediche, ma anche un supporto emotivo e psicologico, essenziale per affrontare percorsi di cura complessi».