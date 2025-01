Chiusura positiva per le Borse europee: superati i timori causati dalla notizia notizia che la cinese DeepSeek ha messo a punto un modello di intelligenza artificiale generativa a basso costo i mercati tornano a concentrarsi sull’economia, sull’inflazione e sulle scelte della Federal Reserve (domani) e della Bce (giovedì). Milano segna -0,12%, Madrid +1,31%, Parigi -0,12%, Londra +0,35%, Francoforte +0,7%. Spread Btp/Bund sui 109 punti (variazione -3,20%, rendimento Btp 10 anni +3,65%, rendimento Bund 10 anni +2,56%).

A Piazza Affari pesa la vicenda Mediobanca-Mps, dopo che Piazzatta Cuccia si è opposta l’Ops dell’istituto senese. Mps Il titolo di Mediobanca (-4,36%) è finito ultimo nel listino principale, Mps ha accusato un calo del 2,45%). In calo anche Generali (-0,96%), che ha come primo azionista Mediobanca. In testa al Mib svetta Telecom(+3,57%) dopo che Kepler Cheuvreux ha alzato il giudizio sul titolo da Hold a Buy., seguita da Nexi (+2,03%), Campari (+1,64%) e Terna (+1,64%).

L’euro è a 1,042 sul dollaro (da 1,0505 ieri in chiusura) e vale i 162,27 yen (161,97), mentre il dollaro-yen è a 155,62 (154,24). Bitcoin poco mosso, appena sopra 102.000 dollari.

Modesto aumento per il petrolio il petrolio con il Brent a 77,19 dollari (+0,14%) e il Wti a 73,25 dollari (+0,11%). Gas in rialzo dello 0,8% a 48,255 euro al Mwh ad Amsterdam.