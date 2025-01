«Finalmente abbiamo avuto un quadro più chiaro sul futuro dei cantieri dell’Aurelia Bis a Savona e La Spezia anche se bisognerà aspettare fine marzo per capire se l’azienda, Ici, sarà in grado di proseguire i lavori».

Lo annuncia il segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria dopo l’incontro in Regione con l’assessore regionale Giampedrone, il commissario straordinario dell’opera Castiglioni, Anas e le prefetture coinvolte.

«Ici ha detto di aver presentato il suo piano finanziario anche al tribunale di Roma e alla Camera di Commercio ed è soggetto ad approvazione, come detto, entro fine anno − spiega Tafaria − l’azienda ha ceduto alcuni asset nel Sud Italia ed è fiduciosa che possa arrivare un parere positivo: questo permetterebbe di far ripartire il cantiere di Savona, concludendo il 20% che manca con l’assunzione di personale che potrebbe arrivare ad un picco di 80 lavoratori nel mese di giugno. Anche a La Spezia Ici è ferma per quanto le compete ma una parte dell’opera sta andando avanti negli altri due cantieri dell’Aurelia Bis grazie ad altre imprese. Auspichiamo che si possa arrivare a un esito positivo in modo che a Savona l’Aurelia Bis possa concludersi nei tempi previsti altrimenti in caso di nuovo appalto i tempi rischiano di slittare in modo significativo».