Wayla, la prima startup italiana a fornire un servizio di van pooling, annuncia la chiusura di un round di finanziamento pre-seed per un totale di 900 mila euro. Il round arriva a pochi mesi dal lancio del servizio a Milano, lo scorso 31 ottobre 2024, e segna un passo fondamentale nella missione di Wayla di migliorare l’efficienza del trasporto urbano e ridurre l’impatto ambientale. L’azienda è stata fondata, insieme ad altri quattro giovani, da Mario Ferretti, 27 anni, un genovese che a Milano vive da otto anni. (Vedi qui )

Wayla precisa di avere raccolto un totale di 900 mila euro attraverso finanziamenti di tipo equity e debito, con la partecipazione di investitori e business angel di rilievo, tra cui MobilityUp, Moffu Labs, Sullivan Ventures, Luca La Mesa e Marco Cartasegna.

Wayla è nata dalla volontà dei suoi cinque giovani fondatori di rispondere alla crescente difficoltà di spostarsi in città, soprattutto nelle ore serali, proponendo una soluzione alternativa che integra le opzioni di mobilità urbana già disponibili. Il suo servizio consente ai passeggeri di condividere i tragitti, riducendo il numero di veicoli in circolazione durante le ore serali e notturne. Wayla si propone come un’opzione di trasporto conveniente, sicura e sostenibile.

La flotta dell’azienda, attualmente di 7 veicoli, è in espansione, con la previsione di arrivare a 9 mezzi entro il mese di febbraio, mentre l’azienda continua ad assumere per supportare questa crescita. L’area di Milano in cui il servizio è disponibile è stata ampliata, arrivando a includere le zone di Città Studi, Loreto-Casoretto, Scalo Romana-Romolo, Lorenteggio-Gambara, oltre all’area interna al terzo anello cittadino, già precedentemente coperta. In futuro, l’espansione proseguirà in altre zone, puntando in una prima fase al consolidamento su Milano. Anche la finestra operativa, per ora dal giovedì alla domenica, dalle 19:30 alle 03:00, è in fase di estensione, con l’aggiunta di ulteriori giorni di servizio pianificati.

Dal lancio, l’app di Wayla ha registrato quasi 50.000 download, arrivando a posizionarsi al terzo posto tra le app più scaricate su App Store Italia. Il numero di corse cresce a doppia cifra mese su mese e la soddisfazione dei clienti è dimostrata da un rating medio delle corse di 4,89 su 5, e l’86% delle corse valutate con il punteggio massimo.