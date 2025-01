GrosMarket, insegna ingrosso del Gruppo Sogegross, prosegue il percorso di riqualificazione dei propri cash&carry, in particolare in Liguria e Piemonte.

Dopo aver completato lo scorso autunno il rinnovamento completo dei cash&carry di Bologna e Dalmine (Bergamo), anche nel 2025 GrosMarket continuerà a rafforzare la propria presenza sul territorio stanziando un investimento complessivo di 10 milioni di euro, “destinato a migliorare l’esperienza d’acquisto e a fornire ai professionisti del Food&Beverage servizi ad alto valore aggiunto”.

«Il piano di rinnovamento 2025 di GrosMarket conferma la focalizzazione verso un settore (Horeca) in continua evoluzione e strategico per il Gruppo Sogegross. Attraverso l’ammodernamento dei punti vendita e gli investimenti in servizi e logistica, vogliamo offrire un approccio full service efficiente e vicino alle esigenze dei professionisti del Food&Beverage, come bar, ristoranti, pizzerie, attività ricettive e commerciali», commenta Flavio Zago, direttore canale GrosMarket.

Proprio in questa direzione si collocano gli interventi in programma in alcune sedi in Piemonte e Liguria volti a migliorare l’efficienza operativa, la qualità, la funzionalità degli spazi e i servizi per la clientela professionale dell’area. Grazie all’adozione di nuove tecnologie, all’ampliamento degli assortimenti e all’introduzione di nuovi servizi, inclusi quelli di consulenza, il Gruppo Sogegross mira così a potenziare ulteriormente la propria offerta commerciale.

Dopo il trasferimento dello storico punto vendita di Genova Campi all’attuale sede di Genova Sampierdarena in via Spataro, nell’ambito del piano di ristrutturazione ed efficientamento della rete vendita della zona rientra l’imminente restyling del cash&carry di Genova Valbisagno, il cui obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza del negozio, come i reparti freschissimi o i servizi alla clientela per una shopping experience più funzionale.

Sempre nel corso del 2025 sarà avviato anche il completo rinnovamento del cash&carry di Alessandria, con particolare focus nell’offerta dei freschi e freschissimi, nei surgelati e in generale in tutti gli allestimenti interni ed esterni al punto vendita.

Inoltre, il cash&carry di Casale Monferrato sarà rinnovato e modernizzato diventando un hub per il servizio Delivery, in grado di ottimizzare sia il picking degli ordini che la gestione del magazzino.

L’obiettivo di questi interventi è quello di proseguire nella creazione di una rete distributiva ottimizzata e sempre più efficiente con un focus sulla provincia di Genova e di Alessandria per offrire ai clienti di tutta l’area un concreto upgrade del servizio.

In questo stesso quadro rientra quindi anche la chiusura, a far data dal 28 febbraio prossimo, del cash&carry di Busalla, realtà storica da oltre 50 anni sul territorio, ma ormai obsoleta e non più in linea con il format GrosMarket. “Coerentemente con la filosofia del Gruppo, anche in questo caso l’azienda ribadisce il suo impegno a garanzia della continuità occupazionale e conferma la propria volontà di ricollocare tutti gli addetti vendita presso altri punti vendita dell’azienda“, sottolinea il Gruppo in una nota.

«La chiusura del punto vendita di Busalla si inserisce in un piano di riorganizzazione volto ad adeguare la proposta instore all’attuale posizionamento del brand e ad introdurre soluzioni più moderne e funzionali, come l’ampliamento delle opzioni di Delivery, sempre più apprezzate dai professionisti della ristorazione. Questa scelta ci consente di concentrare risorse e investimenti su aree strategiche del nostro business, garantendo maggiore efficienza e un servizio più puntuale», conclude Zago.