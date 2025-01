L’edizione 2025 della Dakar, il Rally-Raid più famoso al mondo, si è conclusa in modo trionfale per i marchi di Racing Force Group: il pilota saudita Yazeed Al Rajhi ha conquistato il successo tra le auto, mentre il ceco Martin Macik ha replicato la vittoria del 2024 nella classe riservata ai camion, con una fornitura completa che include anche i caschi di Bell Racing e i sistemi di comunicazione Zeronoise.

Le caratteristiche della Dakar rappresentano ogni anno un banco di prova molto importante per gli equipaggiamenti di sicurezza per l’automobilismo, viste le condizioni estreme in cui si disputa la competizione. Il comfort e la traspirabilità dei prodotti racewear, quali tute, scarpe, guanti e underwear, così come dei caschi e dei relativi accessori, sono quindi fattori chiave, così come la loro resistenza di fronte all’intenso utilizzo nell’arco di numerose giornate consecutive.

Il risultato di Al Rajhi è di portata storica, essendo stato ottenuto da un pilota indipendente, capace di battere tutti i rivali schierati dai costruttori ufficiali, e soprattutto per aver vinto nel suo Paese natale. Mai, nella storia nella Dakar tra Africa, Sudamerica e Arabia Saudita, un concorrente locale era riuscito a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro. Per il brand Omp si tratta del ritorno alla vittoria fra le auto dopo 18 anni, quando a imporsi fu la leggenda Stephane Peterhansel.

Il 43enne Al Rajhi ha debuttato alla Dakar nel 2015, dimostrando subito grandi abilità nella disciplina dei rally-raid. Dopo il primo podio finale centrato nel 2022, si è presentato al via della gara 2025 come uno tra i grandi favoriti, occupando presto le posizioni di vertice nella classifica generale. Insieme al navigatore Timo Gottschalk, Al Rajhi ha infatti vinto la seconda tappa, una delle più selettive di tutto il programma, in quanto disputata sulla durata di 48 ore. Nella nona tappa, Al Rajhi è passato per la prima volta al comando della graduatoria assoluta, in cui è tornato in modo definitivo nella Tappa 11, disputata nel temuto Empty Quarter del deserto saudita, mostrando anche grandissime capacità strategiche. La prova speciale conclusiva di 61 chilometri ha rappresentato per il pilota di Overdrive Racing la passerella verso il traguardo. Alle sue spalle ha concluso il sudafricano Henk Lategan, che indossa casco Bell Racing, dopo un entusiasmante confronto.

Alla sua 13esima partecipazione fra i camion, il 35enne Martin Macik ha replicato il trionfo del 2024 con una marcia dominante al comando, tanto da accumulare oltre due ore di vantaggio sui principali inseguitori, grazie anche a cinque vittorie di giornata. Macik è dotato di racewear Omp, casco Bell Racing e sistemi di comunicazione Zeronoise, così come il navigatore Frantisek Tomasek e il meccanico David Svanda, insieme ai quali condivide l’abitacolo. Il truck Powerstar allestito dal team MM Technology monta inoltre sedili e cinture Omp.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, commenta: «La stagione motorsport 2025 inizia subito in modo trionfale per il nostro gruppo, con il doppio successo in una delle competizioni più iconiche che esistano. Ci complimentiamo con Yazeed Al Rajhi e Martin Macik, e con i rispettivi compagni di equipaggio, per aver trionfato in questa edizione della Dakar. Questa è una gara estrema, che spinge al limite ogni elemento umano e tecnico, permettendoci di scoprirne l’efficacia e la resistenza dei nostri prodotti come in poche altre occasioni, per giunta in categorie diverse come auto e camion. Siamo per questo estremamente orgogliosi di essere parte di due vittorie».