Ultimi giorni di attesa per i risultati ufficiali del concorso Mieli di Liguria che premia le migliori produzioni liguri del 2024, organizzato da Alpa Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici.

Il concorso, giunto alla 5ª edizione, culminerà domenica 19 gennaio con la premiazione, alle ore 9.30 presso Colonia Fara a Chiavari.

Il concorso è stato istituito con la convinzione di poter essere strumento per far crescere il settore e migliorare sempre di più la conoscenza e la qualità del miele prodotto in Liguria.

Il 2024, ‘l’anno più caldo di sempre’ secondo diverse fonti scientifiche, anno in cui la temperatura media globale ha superato di 1,5°C il livello preindustriale, ha registrato il record negativo di campioni presentati, e per la seconda volta un numero di campioni di Miele di Acacia – Robinia pseudoacacia talmente basso da non poter istituire la categoria, a riprova della grave difficoltà del settore.

L’apicoltura, si legge nella nota di Alpa, sta attraversando un periodo particolarmente critico, con produzioni di miele in calo e problemi crescenti nel mantenere vive e vitali le colonie di api. Le cause sono molteplici e includono fattori come il cambiamento climatico, l’uso di pesticidi, le problematiche sanitarie, la frammentazione e riduzione di habitat. E non ultimo il crescente problema della diffusione della Vespa velutina che attacca gli allevamenti di api e minaccia concretamente la biodiversità della Liguria.

“Sostenere l’apicoltura − prosegue Alpa nella nota − e le aziende significa preservare un patrimonio culturale e naturale di biodiversità, ma anche promuovere prodotti di alta qualità. Il miele è una vera e propria eccellenza, soprattutto in un territorio come il nostro, caratterizzato da paesaggi botanici diversificati che contribuiscono a rendere ogni miele unico. È essenziale che le istituzioni e i consumatori riconoscano il valore di questo settore e contribuiscano a garantire un futuro sostenibile”.

L’appuntamento di domenica 19 gennaio, alla Colonia Fara di Chiavari, per la premiazione del Concorso, sarà anche l’occasione per parlare delle tematiche apistiche con gli interventi di esperti con relazioni su cambiamento climatico (tenute da un meteorologo e da un botanico) per capire cosa sta succedendo e come il clima influenzi la vita delle piante e di conseguenza produzioni apistiche. A seguire Enrico Canale del settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria illustrerà il Bando Ocm Miele per l’acquisto dei materiali cofinanziati da parte di apicoltori singoli o tramite associazione e l’intervento del Complemento Sviluppo Rurale Aca 18 Impegni per l’apicoltura che prevede un premio ad alveare stanziale o nomade.

Dopo la Premiazione con la consegna degli Attestati di Qualità per i mieli selezionati dai giudici iscritti all’Albo degli Esperti Nazionale in Analisi Sensoriale del Miele e dalle analisi di laboratorio e il pranzo conviviale la giornata continuerà col Congresso annuale dell’Associazione Nuova Assoapi Ligure. Sono previsti l’intervento del responsabile delle Politiche Veterinarie Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani) sul parassita delle api Varroa destructor e una tavola rotonda sul flagello Vespa velutina.

PROGRAMMA:

9.30 Manuel Mazzoleni, 3Bmeteo Cambiamento Climatico, Cause e Conseguenze

10.30 Davide Dagnino, Botanico Cambiamento Climatico e Flora Apistica

11.30 Enrico Canale, Regione Liguria Bando OCM Miele 2024-2025, CSR 2023 2027, Intervento ACA18 SRA 18

12.30 Premiazione Mieli di Liguria

13.00 Pranzo (su Prenotazione)

14.30 Giovanni Guido, Unaapi Monitoraggio e Strategie di Contrasto di Varroa destructor

15.30 Tecnici ALPA Miele Tavola Rotonda su Vespa velutina

Il Concorso Mieli di Liguria è riconosciuto da: Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele

ha il sostegno di: Unaapi, AMi Ambasciatori dei Mieli, Nuova Assoapi Ligure, L’Ape in Bottega, The Honey Bar, Cantine Gambaro, Sapello Solutions, La Bottega della Luana, Ferramenta Bruzzone, L’Agricola SNC, Ristorante Il Castello. È cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) e Regione Liguria tramite OCM Miele Reg UE 2115/2021