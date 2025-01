Il Comune di Chiavari avvia un piano di interventi per migliorare le condizioni del Cimitero Monumentale.

Si tratta di opere di grande rilevanza, che richiedono investimenti significativi per assicurare maggiore sicurezza e decoro ad un luogo dall’alto valore storico e affettivo per la comunità.

«Sono in atto le procedure preliminari per indire la gara del progetto esecutivo di risanamento conservativo comprensivo del ripristino dell’impermeabilizzazione delle gallerie Ovest ed Est, per 514.934,82 euro, mentre è stato consegnato in questi giorni il cantiere per la manutenzione straordinaria della copertura e del cornicione del porticato sud, affidato alla ditta Spiderwork di Genova per oltre 50 mila euro − spiegano l’assessore Paolo Garibaldi e il consigliere Massimo Sanguienti − quest’ultimo un intervento finalizzato a garantire la stabilità delle lastre in travertino presenti e ad eliminare le infiltrazioni, migliorando così una delle strutture di cui si compone il cimitero».