Hiro Robotics srl, scale-up con sede a Genova specializzata in sistemi automatizzati innovativi per lo smontaggio e il trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici (c.d. e-waste), annuncia un round di investimento strategico guidato da Levante Capital, fondo specializzato in tecnologie industriali sostenibili con un focus sul potenziale di crescita nei mercati asiatici. Questa operazione mira ad accrescere ulteriormente il potenziale di Hiro Robotics e a supportare la sua espansione su mercati europei ed internazionali.

Fondata nel 2018 da Davide Labolani, Jacopo Lottero, Tomaso Manca e Michele Olivieri, Hiro Robotics si dedica a sfruttare tecnologie industriali per sviluppare innovativi sistemi robotici destinati al riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee). La scale-up genovese offre un’ampia gamma di soluzioni per lo smontaggio, il riciclo e il trattamento dei Raee, posizionandosi come partner chiave per gli operatori che puntano a raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità, circolarità e di efficienza economica.

Levante Capital è il primo, e tuttora unico, fondo specializzato nello scouting delle aziende tecnologiche industriali più promettenti dell’Europa meridionale e nel supporto della loro crescita internazionale con un focus sui mercati asiatici. Levante si concentra su tecnologie B2B che migliorano la sostenibilità della produzione industriale attraverso vari settori, selezionando aziende con comprovate capacità commerciali e tecnologiche.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Levante Capital come investitore strategico e partner – dichiara Davide Labolani, ceo di Hiro Robotics –. Questa collaborazione ci consente di accelerare la nostra crescita e portare le nostre soluzioni innovative a un pubblico più ampio, promuovendo pratiche di riciclaggio più efficienti e sostenibili a livello globale»

Edoardo Agamennone, managing partner di Levante Capital, commenta: «Il nostro investimento in Hiro è il risultato finale di una lunga ricerca di un’azienda che sviluppi tecnologie all’avanguardia per il riciclo dei rifiuti elettronici. Il mondo, e in particolare l’Asia, affronterà nei prossimi anni un problema senza precedenti nella creazione di catene di valore circolari per prodotti come PCB, batterie e pannelli solari. L’elettrificazione della mobilità e dell’economia richiederà tecnologie che permettano un riciclaggio efficiente di questi prodotti. Le tecnologie sviluppate dal team di Hiro sono estremamente innovative e versatili. Vogliamo supportare Hiro nel diventare un leader di mercato globale nell’e-waste»

L’investimento di Levante Capital sarà utilizzato per avanzare nella ricerca e sviluppo, espandere il team e consolidare la presenza di Hiro Robotics nei mercati internazionali, con un focus su Europa e Asia. L’azienda mira a diventare un leader globale nel riciclaggio automatizzato dei rifiuti elettronici, garantendo che i dispositivi di oggi non danneggino il nostro domani.

I fondatori di Hiro Robotics sono stati assistiti da Nexia Audirevi Transaction & Advisory come advisor finanziario, con i partner Andrea Moresco e Alessandro Fornara, e da Studio Irrera Avvocati Associati come advisor legale, con il senior partner Maurizio Irrera e l’associate Marco Sergio Catalano. Levante Capital è stata assistita per la due diligence legale e le questioni contrattuali da Fivers, Studio Legale e Tributario, rappresentato da Luca Spagna, managing associate.