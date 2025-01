Il settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Recco ha affidato il servizio di manutenzione ordinaria degli oltre 13 km di strade pedonali e della passeggiata mare alla Cooperativa Sociale P.V., con sede legale a Chiavari.

Un sopralluogo tecnico ha evidenziato la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza e l’igiene delle aree interessate. L’attività di sfalcio della vegetazione arborea lungo le strade pedonali è stata affidata per un importo di 55.077 euro. La decisione di affidare il servizio a una ditta specializzata è stata presa in considerazione della ridotta disponibilità di manodopera comunale, che non sarebbe stata in grado di garantire la regolarità delle operazioni necessarie.

Sono state programmato sei successive campagne di sfalcio del verde pubblico, per ogni singola zona cittadina. Per le pedonali, l’intervento prevede il taglio della vegetazione cresciuta ai lati delle strade e il successivo smaltimento, la pulizia delle canalette laterali di sfogo delle acque piovane. Per la passeggiata, l’intervento prevede la pulizia delle aiuole da erbe infestanti, la pulizia dell’area e la spollonatura (rimozione dei germogli che crescono alla base delle piante o lungo il tronco) delle piante ad alto fusto.