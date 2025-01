Genova sarà tra le prime città italiane ed europee ad accogliere l’idea del silent reading party, una tendenza internazionale, che ha già fatto tappa a Milano, Bologna, Amsterdam e Parigi e che vuol promuovere la lettura e la socializzazione, a telefoni spenti. A realizzarla, con il titolo Dis-Connessione, il Mog Mercato Orientale Genova in collaborazione con Mondadori Store il 26 gennaio, il 16 febbraio e il 30 marzo 2025. Nelle tre domeniche, dalle 17 alle 18.30, sarà scelto un tema diverso, da affrontare attraverso la lettura in autonomia per poi discuterne insieme in un momento finale moderato da Raffaella Gambaro.

Il Capodanno cinese

Fedele alla sua vocazione internazionale la piazza dei sapori di Genova accoglierà anche i festeggiamenti del Capodanno cinese con una serie di eventi dedicati alla conoscenza di questa tradizione sempre partendo dalla tavola.

Sabato 25 gennaio nella Corte, ad ingresso libero, sarà possibile assistere alla preparazione dei ravioli Dim Sum nello showcooking offerto da Dim Sum Tang.

Nella stessa giornata, alle ore 16, spazio agli origami con il laboratorio tenuto da Pape Lab (gratuito su prenotazione).

Martedì 28 alle 19 Dim Sum Tang sarà di nuovo protagonista con un corso pratico di cucina cinese, dall’impasto alla realizzazione finale dei dim sum (info e costi su eventbrite)

Giovedì 30 invece cucina e benessere si intersecano nella medicina cinese spiegata da Vivian Sciacca – @vivianmedicinacinese (gratuito su prenotazione).

In gennaio, ritornerà anche l’appuntamento con il “Ramen facile con ingredienti facili”, il corso di cucina con Tamashi Ramen in Aula Fornelli, già sold out nella data del 21 gennaio. Prossimi appuntamenti il 18 febbraio, 18 marzo e 15 aprile (tutte le info su: https://moggenova.it/corsi-amatoriali)

Veganuary al Mog

Lo spirito di inclusione del Mog verso tutte le culture e gli stili alimentari sarà ribadito anche da un’altra iniziativa, sabato 18 gennaio: una giornata Veganuary grazie alla presenza di un’ospite speciale, Irene Volpe, chef freelance, content creator e finalista a Masterchef Italia 2021. Sarà al Mog per un doppio appuntamento: il corso di cucina dedicato al brunch vegetale (dalle 10.30 alle 13.30 in Aula fornelli – info e costi su eventbrite e la presentazione (ore 17.30) del libro ”Cucinare le emozioni” in collaborazione con Mondadori. Questo sarà il primo appuntamento di “Aspettando VEGenova”, iniziativa messa in campo dal MOG per accompagnare curiosi e appassionati al festival di cucina veg che si terrà in città il 26 e 27 aprile. Nei prossimi appuntamenti protagonisti Jaa Nu (26 febbraio), Verdurine (26 marzo) e Holy Beach (22 aprile).