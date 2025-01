Sanlorenzo rinnova l’appuntamento con il Boot Düsseldorf, il principale salone europeo “indoor” dedicato alla nautica, che si terrà dal 18 al 26 gennaio 2025 e che accoglierà un pubblico internazionale.

Sanlorenzo presenta SP92, yacht simbolo della sua vocazione all’innovazione, alla sostenibilità e all’eleganza Made in Italy.

Ultima creazione della linea Smart Performance presentata in première mondiale a Cannes, l’SP92 evolve i concetti distintivi del progetto SP110, reinterpretandoli in una nuova dimensione.

In linea con la strategia del brand, SP92 riflette l’impegno strategico di Sanlorenzo per una nautica sostenibile, integrando innovazioni tecnologiche che riducono l’impatto ambientale senza compromettere prestazioni, sicurezza e comfort.

Le geometrie innovative della carena ottimizzano la resistenza in acqua minimizzando così i consumi; ma il driver principale su cui il cantiere ha fatto leva è stato quello di ridurre, quanto più possibile, il peso di ogni componente dello yacht, senza intaccarne il comfort, la sicurezza e la tenuta del mare.

L’attenzione alla sostenibilità ha riguardato ogni componente dell’imbarcazione: dalla progettazione degli elementi strutturali, all’impianto fotovoltaico, fino alla scelta degli arredi, tutto è stato pensato per minimizzare i consumi e ridurre l’impronta ambientale.

Coerentemente con il suo approccio strategico alla sostenibilità, Sanlorenzo rinnova il proprio supporto come Project Partner al Blue Innovation Dock.

Questa piattaforma, creata dal Boot Düsseldorf, rappresenta un’opportunità unica per promuovere l’adozione di nuove tecnologie e lo sviluppo di soluzioni sostenibili lungo tutta la filiera. In questo contesto Sanlorenzo, insieme a Man, sceglie di annunciare, durante la conferenza stampa “Innovation and Sustainability: Sanlorenzo and MAN partner to develop the first yacht with a bi-fuel engine”, una nuova pietra miliare della propria “Road to 2030”.