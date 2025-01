I Riformisti Liberal Democratici di Genova chiedono in una petizione con raccolta firme sul portale Chamge, indirizzata al presidente e all’assessore alla Sanità Marco Bucci, che si realizzi al più presto il nuovo ospedale Galliera.

Nella petizione si legge si legge: “Sì al nuovo Ospedale Galliera di Genova. Petizione su Change all’indirizzo www.change.org/sinuovogallieragenova. Siamo un gruppo di cittadini genovesi e liguri, particolarmente attenti alle problematiche della nostra sanità ligure e genovese, che come tutti ben sappiamo, versa in condizioni di grave difficoltà da molti anni in una spirale di scarse capacità di risposta ai bisogni che sembra senza fine”.

“In questo contesto – prosegue il documento – fra i vari interventi necessari sia per le liste di attesa che per i servizi ‘territoriali’, la necessità di costruire nuovi ospedali efficienti e che seguano le nuove norme sia dal punto di vista costruttivo che di efficacia nei processi di cura con nuove metodologie e tecnologie, ha assunto una valenza fondamentale per superare molte carenze ancora presenti che ne limitano una congrua risposta senza dimenticare che diversi comitati del no a prescindere non hanno certo aiutato a risolvere i problemi. Da anni ‘aspettiamo’ il Nuovo Ospedale Galliera a Genova e siamo qui a proporre questa petizione affinché il progetto venga realizzato nel più breve tempo possibile iniziando i lavori quanto prima e chiediamo di darne contestuale informazione ai cittadini”.

“Noi – concludono i Riformisti Liberal Democratici di Genova – chiediamo quindi che la realizzazione di quest’opera abbia priorità assoluta e che venga profuso il necessario impegno da parte delle Autorità e delle figure professionali inerenti affinché sia superato ogni ostacolo di qualsiasi natura che ne infici o ne rallenti la sua realizzazione”.

