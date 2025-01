Avvio poco mosso dei listini europei, in attesa del dato sull’occupazione americana, in arrivo (per l’Italia) nel pomeriggio, che farà prevedere le prossime decisioni della Federal Reserve. Ai primi scambi Francoforte segna 0%, Londra -0,11%, Parigi +0,07%, Milano +0,17%. Spread Btp/Bund +0,30%. Deboli le Borse asiatiche, con Tokio in calo (-1%).

A Piazza Affari intorno alle 9 in testa al Ftse Mib viaggia Leonardo (+2,27%), in coda Iveco (-3,49%).

In rialzo il petrolio: il Wti febbraio sale dello 0,89% a 74,58 dollari al barile, il Brent marzo dello 0,87% a 76,88 dollari. In calo il gas naturale, ad Amsterdam -0,1% a 44,915 euro al megawattora.

L’euro viene scambiato a 1,0288 dollari (da 1,0316 ieri) e a 162,958 yen (da 162,56). Il cross dollaro/yen è a 158,377.