Saldi invernali al via anche in Liguria da sabato. Positive le previsioni secondo il consueto sondaggio Ipsos commissionato da Confesercenti, con aumento del budget previsto fino ad un 20% in più rispetto alle previsioni di spesa per i saldi invernali 2023.

«Abbiamo già registrato un andamento positivo nelle ultime settimane di acquisti natalizi, con un importante apprezzamento per i negozi di vicinato – dice Francesca Recine, vicepresidente nazionale Fismo-Confesercenti – che si riconferma anche per i saldi a conferma dell’affidabilità e della professionalità riconosciuta agli esercenti. Ormai quella dell’acquisto consapevole e sostenibile, economicamente e dal punto di vista ambientale, è un comportamento consolidato per i consumatori, che nei negozi hanno la possibilità di toccare con mano e di verificare i prodotti, potendo così esercitare la massima attenzione a cosa, ma anche a come si compra. Pur ribadendo la nostra nota posizione sindacale di ritorno ai saldi a fine stagione, non possiamo non registrare l’attesa dei clienti, che sicuramente beneficeranno di un assortimento ancora vasto, nonché della possibilità di godersi i nostri quartieri e le nostre cittadine mentre andranno a fare shopping».

Secondo Ipsos quasi un italiano su due, il 46%, ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, e un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare.

Il budget

Il 59% degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del guardaroba: in media si spenderanno circa 218 euro a famiglia, con una media più alta nel Centro Italia (quasi 263 euro) e tra gli over 34 (quasi 239 euro). Cifre importanti, per un evento promozionale che è ancora il più apprezzato dagli italiani: il 53% degli intervistati ritiene i saldi l’appuntamento più conveniente e utile, mentre solo il 20% indica il Black Friday.

Dove si compra

Vincono i negozi. Come accaduto nell’ultima settimana di Natale, anche per i prossimi saldi i punti vendita fisici appaiono in vantaggio sull’online: si comprerà attraverso entrambi i canali, ma otto italiani su dieci (81%) sceglieranno i negozi per almeno un acquisto, contro il 54% che comprerà un prodotto online.

Cosa si cerca

I prodotti moda più desiderati per questi saldi sono maglioni e felpe, indicati dal 51% di chi ha previsto di acquistare. Un effetto dell’arrivo del freddo dopo un autunno caldo, a causa del quale il 30% circa dei consumatori segnala di aver ridotto gli acquisti di abbigliamento invernale. Particolarmente cercati i maglioni di qualità con decorazioni. Seguono, a brevissima distanza, le calzature (49% delle segnalazioni) e poi, ben più staccati, gonne e pantaloni (31%), con un interesse forte per jeans e denim, e maglie e top (30%). Nella lista dei desideri ci sono anche intimo (28%), camicie e camicette (22%), borse (21%) e i capispalla, giubbotti, cappotti e piumini, sempre al 21%. Poi accessori (18%) e abiti e completi (17%).

Le tabelle nazionali

I saldi invernali, o vendite di fine stagione invernali, inizieranno in tutta Italia tra il 2 gennaio (Valle d’Aosta) e il 4 gennaio 2025. Lei ha intenzione di approfittare dell’occasione per acquistare almeno un prodotto?

Totale 18-34 34-65 Uomo Donna NORD CENTRO SUD Sì, ho già deciso cosa comprare 46% 57% 42% 49% 44% 43% 51% 49% Sì, ma solo se trovo un’offerta interessante 50% 41% 53% 47% 52% 52% 46% 49% No, non ho intenzione di comprare 4% 2% 5% 4% 4% 5% 3% 2%

Ha previsto un budget di famiglia per gli acquisti moda dei saldi? Se sì, indichi l’importo in euro

Totale 18-34 35-65 NORD CENTRO SUD Media 217,82 176,27 238,88 198,29 262,87 215,13

Dove progetta di acquistare per i saldi?

Totale 18-34 35-65 Uomo Donna NORD CENTRO SUD Presso un punto vendita fisico 81% 74% 84% 80% 82% 83% 82% 78% Acquisterò online 54% 63% 50% 55% 52% 52% 51% 58%

Cosa ha intenzione di comprare? Selezioni tutte le risposte applicabili.

Totale 18-34 35-65 Uomo Donna Camicie, camicette 22% 24% 21% 25% 18% Maglioni e felpe 51% 45% 54% 53% 49% Magliette, canottiere, top 30% 38% 26% 29% 31% Abiti/completi 17% 22% 14% 14% 19% Gonne/pantaloni 31% 27% 33% 26% 37% Scarpe 49% 46% 50% 51% 47% Borse 21% 24% 20% 14% 29% Cinture 13% 16% 12% 17% 9% Piccola pelletteria (portafogli, portacarte, etc) 13% 17% 11% 12% 14% Accessori (foulard, cappelli, etc..) 18% 23% 15% 20% 16% Capispalla (Giacconi, cappotti, etc..) 21% 20% 22% 20% 23% Intimo 28% 29% 28% 26% 30% Biancheria per la casa 13% 14% 13% 11% 16% Altri prodotti 3% 3% 3% 2% 4%

Quale evento promozionale ritiene più conveniente/utile per lei?