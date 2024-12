Sorride parte dell’industria e la finanza, giù quasi tutto il resto, aziende attive nelle rinnovabili comprese. Non è molto positiva l’annata dei titoli liguri o di interesse per la Liguria su cui Liguria Business Journal focalizza quotidianamente l’attenzione. Dall’anno prossimo entrerà in questo bilancio anche EdgeLab, azienda spezzina, che è quotata in Borsa da ieri, mentre ne è uscita algoWatt, sospesa dalle contrattazioni dallo scorso maggio e revocata dal 22 novembre a causa della liquidazione giudiziale in corso.

Bper Banca

Annata molto positiva per Bper, che ha concluso a 6,134 euro ed è il titolo migliore per incremento di tutti quelli presenti nella nostra rubrica Liguri in Borsa: le mosse della Bce hanno favorito gli investimenti. Le azioni, quotate nel Ftse Mib, hanno incrementato il loro valore del 102,71% in un anno. Terzo valore assoluto nel Ftse Mib dopo Unipol (+133%) e Mps (+123,4). Il prezzo minimo è stato registrato il 2 gennaio scorso (3,04 euro), mentre il massimo il 16 dicembre 2024: 6,398 euro.

Centrale del Latte d’Italia

Non una grande annata per la Società che controlla anche la Centrale del Latte Rapallo, proprietaria del marchio Latte Tigullio quotata nel Ftse Italia Small Cap. Ultimo prezzo dell’anno 2,74 euro. I titoli del settore agroalimentare solitamente non subiscono grossi scossoni. In un anno l’azione ha perso l’11,04% soprattutto nell’ultimo semestre (-7,43%) nonostante i conti in crescita. La forchetta del prezzo minimo e del massimo segna un minimo a 2,54 euro il 26 agosto e un massimo di 3,18 euro il 19 marzo.

Circle

Annata positiva per Circle (ultimo prezzo 8,08 euro), che a forza di accordi con diversi porti e realtà logistiche del Mediterraneo, ha convinto il mercato guadagnando in un anno il 16,26% anche se la performance degli ultimi sei mesi è in lieve calo. Prezzo minimo toccato il 25 marzo (5,90 euro), massimo il 19 settembre (9,30 euro). Di recente Circle ha aperto il capitale ad Algebris e ha acquisito il ramo d’azienda di servizi di telematica e infomobilità di Telepass Innova.

Ediliziacrobatica

La fine del Superbonus ha penalizzato il titolo quotato nel Ftse Italia Growth, che era esploso negli anni precedenti. Per la Società si trattava anche del primo anno intero senza il fondatore Roberto Iovino, morto prematuramente. Ultimo prezzo del 2024 7,52 euro. La performance in un anno è di -45,90%, con le perdite concentrate soprattutto nella prima parte del 2024. Prezzo minimo toccato l’8 ottobre: 6,92 euro, prezzo massimo il 2 gennaio (14,15 euro). Recentissima l’acquisizione di Verticaline in Veneto. I conti comunque registrano un incremento dei ricavi in tutti i mercati.

Erg

Annata di perdite anche per Erg, che ha concluso il 2024 a 19,65 euro e una performance a un anno di -31,91%. La società genovese, quotata nel Mid Cap (è stata anche nel Ftse Mib per un periodo), ha registrato un picco notevolissimo proprio il 2 gennaio 2024 con un prezzo di 29,06 euro e un minimo di 18,90 il 6 novembre. Di dicembre l’accordo con Duferco Energia su una fornitura di eolico in Italia e un cospicui finanziamento della Banca europea per gli investimenti.

Fincantieri

Un 2024 di crescita per la società di cantieristica navale che ha concluso a 6,93 euro incrementando il valore della singola azione del 60,19%, con una performance dell’ultimo semestre di +52,95%. Un picco di prezzo, per la società quotata nel Mid Cap, raggiunto proprio di recente, il 27 dicembre, a 6,93 euro, mentre il minimo era stato raggiunto il 6 febbraio a 3,62 euro. Conti positivi nei primi nove mesi del 2024 e parecchie commesse acquisite anche attraverso la controllata Vard. Nel 2024 varato l’azionariato diffuso per i dipendenti.

Fos

Il titolo ha chiuso a 2,16 euro un’annata in cui nell’ultimo mese ha registrato un lieve recupero, che però non ha impedito alla società tecnologica quotata nel Ftse Italia Growth di perdere il 35,71% del valore in un anno. Prezzo minimo 2,06 euro il 2 dicembre, prezzo massimo 3,74 euro il 26 gennaio. Di dicembre l’acquisizione della pmi veneta Rtc spa. A ottobre Fos si è aggiudicata il progetto Horizon StreamStep sulla gestione dell’energia termica nei processi industriali.

Giglio Group

Il titolo della società di e-commerce continua a perdere anche nel 2024. Ha chiuso a 0,369 euro, con una performance annuale di -23,76% anche se negli ultimi sei mesi ha limitato i danni (+0,54%) dopo i rumor sulla possibile integrazione con Urban VIsion poi fallita. Di recente segnalato nuova possibilità con Publinova per la società quotata nel Ftse Italia Small Cap. Prezzo minimo il 16 luglio a 0,317 euro, prezzo massimo 0,832 il 25 luglio.

Gismondi 1754

Annata con il segno meno per la società genovese che ha chiuso a 2,82 euro con una performance negativa del 37,89% in un anno. I gioiellieri extra lusso, quotati nel Ftse Italia Growth hanno toccato il prezzo più alto dell’anno il 3 gennaio a 5,30 euro, il minimo il 13 dicembre a 2,64 euro. Il titolo perde nonostante un recupero delle vendite dopo un primo semestre negativo, anche se i ricavi non superano quelli dell’anno precedente. Lo scorso febbraio doppia acquisizione: la storica azienda Vendorafa Lombardi e Hyperion Lab, terzista di gioielli di alta gamma.

Iren

La multiutility ha avuto un andamento parecchio altalenante chiudendo però sullo stesso prezzo di inizio anno, in sostanza: 1,919 l’ultima quotazione del 2024 che vale un -2,74% come performance annuale. Prezzo massimo 2,10 euro il 21 ottobre, mentre il minimo toccato è stato il 5 maggio a 1,706 per la società quotata nel Mid Cap che alla fine non ha subito per nulla l’arresto del suo a.d. Paolo Emilio Signorini per questioni legate alla sua precedente carica istituzionale alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Leonardo

I venti di guerra alimentano gli investimenti in armamenti e a beneficiarne è la principale azienda italiana in ambito difesa che in Liguria ha diversi interessi anche in ambito di cybersecurity. Il titolo, quotato nel Ftse Mib, quest’anno ha chiuso a 25,93, pari a un +73,62%, con un minimo raggiunto il 2 gennaio scorso di 15,015 euro e un massimo il 6 dicembre: 26,79 euro. Di recente l’accordo con Bae System e Jaiec per lo sviluppo di un nuovo velivolo da combattimento, ma sono moltissimi gli accordi firmati nel 2024, tanto che nell’industria della difesa europea Leonardo è terza per ricavi.



Maps

Chiusura a 3,14 euro per la società di software per l’analisi dei big data con headquarter a Parma, ma attiva anche in Liguria che chiude l’anno in deciso recupero dopo una discesa a maggio: +0,64% la performance annuale, ma sui sei mesi l’incremento è del 23,62%. Per l’azienda, quotata nel Ftse Italia Growth, prezzo minimo toccato il 16 aprile (2,24 euro), prezzo massimo il 16 dicembre, mese in cui la performance ha registrato un +10,56%: 3,41 euro. A dicembre firmato un importante contratto con Selesta Ingegneria per la rilevazione degli accessi e presenze nei cantieri, che segue un contratto simile siglato a ottobre con i consorzi Chrysas e Alvi.

Orsero

I re della frutta, quotati nel segmento Star, hanno terminato il 2024 con la quotazione di 12,70 euro: performance annuale negativa (-25,12%) con un lieve recupero negli ultimi sei mesi (+0,95%).

Prezzo minimo del 2024 il 6 novembre: 11,20 euro, prezzo massimo il primo di febbraio (17,56 euro). Orsero è stata inserita negli otto “super campioni” del Mid Cap 2025 secondo Intesa Sanpaolo per “modelli di business distintivi e leadership nei loro settori o nicchie in grado di affrontare con successo le sfide geopolitiche”. I dati finanziari sono in linea con il 2023 sinora.

Racing Force

Il gruppo che racchiude anche il marchio Omp di Ronco Scrivia ha terminato il 2024 a 3,85 euro, che vale una performance annuale di -26,81%. La società, quotata nel Ftse Italia Growth, ha toccato il prezzo minimo dell’anno di recente: 3,53 euro il 10 dicembre, mentre il massimo è datato 6 febbraio (5,68 euro). Il Gruppo ha di recente esteso la partnership con team Maserati Msg Racig e raccolto successi come la vittoria nel campionato Nascar. A novembre completata l’espansione della fabbrica di Bell Racing Helmets in Bahrein.

Redelfi

Annata sostanzialmente in calo per il titolo della società genovese impegnata nello sviluppo di infrastrutture sostenibili e innovative come i Battery Energy Storage System stand-alone (Bess) in Italia e Usa. 4,745 l’ultimo prezzo del 2024, che vale una performance annuale di -41,27%. Occorre dire però che l’anno scorso il titolo, quotato nel Ftse Italia Growth, aveva guadagnato il 675%. Prezzo massimo il 19 gennaio (9,08 euro), il minimo toccato il 6 agosto (3,685 euro). Di recente è cambiato il capitale sociale dopo l’aumento a pagamento di 2 milioni per investire negli Usa.

Sanlorenzo

Annata non così positiva per il titolo del cantiere spezzino specializzato in yacht di gran lusso. Chiusura a 32,55 euro con un -23,14% sull’anno e un recupero nell’ultimo mese (+4,33%). Grandi oscillazioni sul titolo quest’anno, quotato nel segmento Star: il minimo annuale è stato di 30,65 euro il 27 novembre, il massimo 46,30 euro il 15 maggio. Anche Sanlorenzo è stato inserito da Intesa Sanpaolo tra i campioni del MidCap come Orsero. La società ha cambiato assetto aziendale a dicembre con nuove Business unit e incarichi del top management.