Dal 1° gennaio 2025 riparte il servizio per il rinnovo dei pass Ztl, Zsl e dei bollini a Sestri Levante.

Tra le novità introdotte quest’anno dall’amministrazione comunale l’eliminazione del costo di 10 euro per il pass relativo al transito nella Ztl Blu e Baia, che diventa ora gratuito e la nuova tipologia di pass, denominata Pass Artigiani, destinata ai titolari di attività commerciali, artigianali o professionali regolarmente registrate, con sede o almeno un’unità locale a Sestri Levante e la messa a disposizione gratuita del Park largo Sturla nei giorni feriali del periodo invernale.

Pass Artigiani

Il Pass Artigiani sarà riservato a fornitori di servizi tecnologici di installazione e/o riparazione a domicilio, identificati da specifici codici Ateco. I titolari di questo pass hanno diritto alla sosta, per un massimo di 2 ore e con disco orario, in tutte le Zone a Sosta Limitata del territorio comunale dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) tra le 8 e le 18, e il sabato tra le 8 e le 12.

Sarà concesso un solo Pass Artigiani da utilizzare su un unico mezzo, per il quale deve essere indicata la targa, per ogni impresa con sede o unità locale operativa sul territorio di Sestri Levante. Potrà essere richiesto dal titolare o da un suo dipendente e non sarà valido in ZTL Blu e Baia. Tale pass avrà un costo iniziale di 100 euro e 2 marche da bollo da 16 euro. Il rinnovo annuale sarà di 60 euro.

Rinnovo bollini e permessi

Per rinnovare i bollini rossi (destinati ai residenti del Comune), i bollini gialli (riservati a titolari di attività economiche, enti non profit e loro dipendenti con sede nel Comune), e i permessi Ztl e Zsl, è possibile procedere a partire dal 1° gennaio 2025 attraverso il portale online https://pass.brav.it/SestriLevante/FrontOffice.

Il servizio prevede la spedizione dei documenti direttamente al domicilio senza alcun costo aggiuntivo.

In alternativa, è possibile effettuare il rinnovo presso lo sportello comunale nei seguenti giorni e sedi:

Gennaio 2025

Lunedì 20, mercoledì 22, lunedì 27 e mercoledì 29, presso la Sala Polivalente di fronte alla Biblioteca del Mare a Riva Trigoso (via B. Brin), dalle 9 alle 12.

Febbraio – Marzo 2025

Dal 3 febbraio al 26 marzo, il lunedì e il mercoledì, presso il Piano Terra degli Uffici Comunali in Piazza della Repubblica (Anagrafe), sempre dalle 9 alle 12.

I pass e i bollini possono essere richiesti in qualsiasi momento dell’anno tramite il portale dedicato.

Parcheggi

Nell’ambito dell’aggiornamento del piano sosta e della regolamentazione dei parcheggi cittadini, l’amministrazione ha introdotto ulteriori novità, in vigore dal 1º gennaio 2025:

parcheggio largo Sturla: istituita la possibilità di parcheggiare gratuitamente dal 1° ottobre al 31 maggio, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, durante i quali la sosta sarà a pagamento dalle 9 alle 19;

ticket giornaliero in alcuni parcheggi cittadini, con tariffe agevolate per i residenti titolari di bollino rosso e pass residente settore: parcheggio Piazza Marinai d’Italia, via Baden Powell (dietro la piscina comunale) e parcheggio della Stazione.

Infine, l’amministrazione ha avviato un intervento di pulizia e ripristino presso il parcheggio degli ex uffici di viale Dante, che consentirà di creare oltre 50 nuovi posti auto, suddivisi tra quelli riservati ai residenti con bollino rosso, quelli destinati alle imprese e dipendenti muniti di bollino giallo e una parte liberi e gratuiti.