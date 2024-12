Circle spa annuncia l’acquisizione del ramo d’azienda di proprietà di Telepass Innova spa (società controllata di Telepass spa). Il ramo d’azienda comprende la business unit Infomobilità (nata dalla fusione per incorporazione della società InfoBlu spa in Telepass Innova) attiva nei servizi avanzati di monitoraggio e gestione del traffico su rete stradale e autostradale italiana, e la business unit Telematica (nata dalla fusione per incorporazione della società KMaster srl in Telepass Innova), attiva nella prestazione di servizi di telematica, basati su piattaforme tecnologiche proprietarie, a favore di aziende operanti nei settori logistico, trasporti e assicurativo.

Il ramo d’azienda è stato acquistato per un complessivo corrispettivo previsto pari a 6,2 milioni di euro da eXyond, controllata di Circle.

Nel contesto dell’operazione di acquisto è stato altresì sottoscritto un accordo commerciale tra Telepass e Circle di durata decennale, che consentirà a Telepass di offrire tutti i servizi del ramo d’azienda, rafforzati e integrati con quelli di eXyond e Circle Group, nonché a Circle di fruire della forte espansione all’estero (in primis in Europa centrale, in Francia, Germania, tutto il sud, e anche l’est Europa) dei servizi di tolling di Telepass.

Il ramo di azienda comprendente le due business unit Infomobilità e Telematica, vanta una presenza verticale storica nel mercato, supportata dall’integrazione all’interno dei servizi di telepedaggio di Telepass, e ha beneficiato di significative opportunità di espansione, in particolare attraverso forti sinergie con consorzi e servizi complementari. La strategia di crescita è volta all’espansione nell’Unione Europea, con un occhio di riguardo alle possibilità offerte dal mutato contesto regolatorio e alle soluzioni di pagamento dedicate ai varchi di accesso. Le attività del ramo di azienda comprendono:

– la BU Infomobilità con i servizi avanzati di monitoraggio e gestione del traffico su rete stradale e autostradale italiana;

la BU Telematica con la prestazione di servizi (in forma diretta e indiretta tramite Telepass) di telematica basati su piattaforme tecnologiche proprietarie.

Nell’esercizio 2024 il ramo di azienda, come da due diligence e perizia completate, registra ricavi previsionali delle vendite pari a circa euro 6,4 mln, un valore della produzione previsionale corrispondente a circa euro 6,7 mln, un ebitda previsionale di circa euro 1,24 mln con un ebitda margin pari a circa il 19%.

Luca Abatello, presidente e amministratore delegato di Circle Group, dichiara: «Il consolidamento del ramo d’azienda di Telepass Innovaspa in eXyond ci permetterà di rafforzare l’offerta di Circle Group nel settore dei trasporti, della telematica legata ai mezzi e della infomobilità. La storica presenza nel mercato di Telepass unita alla dinamicità e a una approfondita conoscenza del mercato della logistica multimodale di Circle, oltre alla sottoscrizione di un accordo commerciale con Telepass di durata decennale (mirato sia al mantenimento dei servizi e la qualità forniti da Telepass sia all’upselling delle soluzioni di infomobilità rispetto al servizio di tolling ed OBU (On Board Unit) base), sosterranno l’ulteriore espansione dei servizi offerti da Circle anche in ambito europeo, contribuendo in maniera significativa all’evoluzione del settore anche in ottica di adeguamento normativo (e-CMR ed eFTI). L’operazione si inserisce nella strategia di crescita per vie esterne del Gruppo e rientra negli obiettivi del piano “Connect 4 Agile Growth”, nonché nella definizione delle soluzioni digitali innovative per la logistica portuale, aeroportuale, intermodale».